12·29 여객기 참사 미수습 유해 재수색 시작…5월 29일까지

12·29 제주항공 여객기 참사로 숨진 희생자들의 미수습 유해를 찾기 위한 수색 작업이 다시 시작됐다.



13일 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회에 따르면 이날부터 6개 구획으로 나눈 무안국제공항 인근 부지(2만6천776㎡)에서 유해·유류품 재수색 작업을 시작했다.

13일 전남 무안국제공항에서 경찰과학수사대가 제주항공 여객기 참사 미수습 유해를 찾기 위해 재수색하고 있다.

다음 달 29일까지 이어지는 재수색에는 경찰·군·소방·항공철도사고조사위원회(항철위) 관계자뿐만 아니라 유가족도 함께 참여한다.



재수색은 오전 9시부터 시작해 당일 오후 4시 30분까지 이뤄지며, 이후 참여 기관은 재수색 결과를 유족에게 설명한다.



효율성을 높이기 위해 국토교통부와 협의해 공항 경계 담장 철문도 제한적으로 개방하고, 동체 착륙한 여객기가 부딪친 로컬라이저 주변을 집중적으로 살펴볼 예정이다.



특히 사고 초기 수습하지 못한 유해가 남아있을 가능성 등을 고려해 당국은 최대 30㎝ 깊이로 부지를 파내는 방식으로 수색하기로 했다.



유해로 추정되는 물체가 발견되면 임시유해보관소로 옮긴 뒤 국립과학수사연구원(국과수)에 감정을 의뢰할 방침이다.

13일 전남 무안국제공항에서 경찰과학수사대가 제주항공 여객기 참사 미수습 유해를 찾기 위해 재수색하고 있다.

앞선 국토부·항철위 등은 사고 현장에서 유해로 추정되는 물체 115점을 수습했고, 이 중 74점(기체 잔해 42점·둔덕 32점)이 희생자 44명의 유해인 것으로 확인했다.



유류품은 대형 포대 기준 794묶음·휴대전화 6대도 발견했다.



고재승 유가족협의회 이사는 "재수색에서는 미처 수습하지 못했던 유해·유류품을 발견하기를 기대한다"고 말했다.

<연합>

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