한진관광, ‘한진트래블’로 새 출발… ‘NEW HOME 오픈 페스타’ 개최

사진 제공=한진트래블

한진관광이 사명을 ‘한진트래블(HANJIN TRAVEL)’로 변경하고, 차세대 홈페이지를 선보인다고 13일 밝혔다.

한진트래블은 이번 브랜드 리뉴얼과 홈페이지 오픈을 기념하여, 혜택을 제공하는 전사적 프로모션 ‘NEW HOME 오픈 페스타’를 오는 4월 13일(월)부터 4월 26일(일)까지 2주간 진행한다고 밝혔다.

이번 프로모션은 브랜드의 새 단장을 알리는 동시에, 여행을 망설이게 했던 비용 부담을 덜기 위해 기획됐다. 특히 유류할증료 부담을 덜어주는 초특가 상품을 전면에 배치해 고객들이 체감하는 할인 폭을 넓혔다. 한진트래블은 ▲홈페이지 오픈 기념 한정 오퍼 ▲항공권 발권수수료 0원 및 즉시 할인 ▲사명변경 퀴즈 이벤트 등 혜택을 운영할 계획이다.

가장 큰 혜택은 ‘집들이 스페셜 오퍼’다. 한진트래블은 홈페이지 오픈을 기념해 최근 여행객들의 가장 큰 고민인 유류할증료 인상 부담을 덜어줄 수 있는 한정 초특가 상품을 배치했다. 또한 지역별 고객 만족도가 가장 높았던 인기 상품을 엄선한 ‘집들이 베스트셀러’ 라인업을 통해 최대 50만원의 할인 혜택도 제공한다.

항공 예약 시스템의 리뉴얼을 기념한 프로모션도 진행된다. 프로모션 참여 항공사에 한해 발권수수료 0원 혜택을 제공하며, 한진트래블 단독 특가 운임과 함께 항공권 구매 시 최대 10만 원 즉시 할인 혜택을 더해 자유여행객들의 선택지를 넓힐 예정이다.

다양한 경품이 주어지는 ‘온라인 집들이 퀴즈 이벤트’도 진행된다. 한진트래블 멤버십 가입 및 마케팅 수신 동의 후 “한진관광의 새로운 이름”을 맞추는 퀴즈에 응모하면 추첨을 통해 경품을 증정한다.

경품으로는 ▲그리스 직항 대한항공 항공권 2매(1명) ▲일본 도야마 직항 아시아나항공 항공권 2매(1명) 등 경품을 비롯해 ▲멤버십 3만 포인트(20명) ▲트래블 키트(20명) ▲스타벅스 기프티콘 (100명) 등이 준비되어 있다.

한진트래블 관계자는 “이번 홈페이지 리뉴얼은 단순한 디자인 변경을 넘어 고객들이 보다 쉽고 빠르게 최적의 여행을 찾을 수 있도록 시스템을 고도화한 것이 핵심”이라며, “새로운 이름인 ‘한진트래블’로 새롭게 인사드리는 만큼, 앞으로도 고객의 신뢰를 바탕으로 차별화된 여행 경험을 선사하는 대한민국 대표 여행 브랜드로 거듭나겠다”고 밝혔다.

‘NEW HOME 오픈 페스타’에 대한 보다 자세한 내용은 한진트래블 공식 홈페이지와 대표전화를 통해 확인할 수 있다.

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