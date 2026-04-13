故 김수미, 생전 뮤지컬 출연료 못 받아…“위법 행위이자 고인 모독”

배우 고(故) 김수미가 생전 출연했던 뮤지컬의 출연료가 아직까지 지급되지 않은 사실이 드러났다. 이에 연예계 단체들이 공동 대응에 나섰다.

한국연예매니지먼트협회 특별기구 상벌조정윤리위원회와 한국방송연기자노동조합은 13일 공동 입장문을 내고 “뮤지컬 ‘친정엄마’ 제작사는 대중문화예술인 고 김수미님의 미지급 출연료를 즉시 지급하라”고 촉구했다.

양측에 따르면 김수미는 2024년 4월 해당 제작사와 공연예술 출연계약서를 체결했다. 계약서에는 출연료 지급 기일이 명확히 명시돼 있었으나, 제작사는 약 2년이 지난 현재까지도 출연료를 지급하지 않은 것으로 전해졌다. 이와 관련해 해당 사안은 상벌조정윤리위원회에 진정이 접수돼 윤리심의 절차가 진행 중이다.

배우 고(故) 김수미. 연합뉴스

협회 측은 이번 사안을 두고 “출연료 미지급 신고 진정 접수 건은 계약상의 신의성실 원칙을 저버린 사회 통념상 중대한 위법 행위이자 정당화할 수 없는 질서 교란 행위이며, 고인에 대한 모독행위라고 할 것”이라고 강하게 비판했다.

이어 “고 김수미님의 출연료 미지급이 계속된다면 더 이상 묵과될 수 없는 불법 행위로 간주하여 업계 퇴출을 주도, 제작사 및 제작자의 활동 규제 제재 조치를 할 것”이라며 “사활을 걸고 문제 해결을 위해 적극적인 대응을 하겠다”고 경고했다.

양 단체는 배우들이 출연료를 받지 못하는 사례가 반복되며 생존권이 위협받고 있다고 지적하며, 향후 유사 사례에 대해서도 강경 대응 방침을 밝혔다.

한편 김수미는 2010년 초연부터 약 14년간 뮤지컬 ‘친정엄마’에 출연했다. 그는 작품의 14주년 프레스콜 행사에서 “무덤까지 가져가고 싶다”면서 각별한 애정을 드러냈으나, 결국 출연료를 받지 못한 채 2024년 10월 세상을 떠났다.

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