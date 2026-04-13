이정후 중견수 복귀했지만 4타수 무안타…김혜성도 침묵

미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠에서 뛰는 이정후(27)가 중견수로 첫 출전했지만 연속 안타 행진을 이어가지 못했다.

이정후는 13일 미국 메릴랜드주 볼티모어의 오리올 파크 앳 캠던 야즈에서 열린 2026 MLB 볼티모어 오리올스와 원정 경기에 5번 타자 중견수로 선발 출전해 4타수 무안타에 그쳤다. 이정후가 올 시즌 중견수로 선발 출전한 것은 처음이다.

사진=로이터연합뉴스

볼티모어와 3연전 첫날인 지난 11일 시즌 마수걸이 홈런 포함 2안타, 12일에도 2안타로 2경기 연속 안타와 함께 살아난 타격감을 보여줬던 이정후는 이날 무안타로 인해 시즌 타율이 0.200에서 0.185(54타수 10안타)로 떨어졌다.

이정후는 볼티모어 좌완 투수 케이드 포비치를 맞아 2회 첫 타석 뜬공, 5회 내야 땅볼로 물러났다. 7회 무사 1루에서는 병살타를 쳤다. 이정후는 9회 타일러 웰스의 몸쪽 높은 공을 공략했으나 1루수 땅볼로 경기를 마감했다. 샌프란시스코는 2-6으로 졌다.

로스앤젤레스 다저스 김혜성(27)의 방망이도 침묵했다.

김혜성은 캘리포니아주 로스앤젤레스의 유니클로필드 앳 다저스타디움에서 열린 텍사스 레인저스전에 9번 타자 유격수로 선발 출전해 2타수 무안타에 그쳤다. 시즌 타율은 0.364에서 0.308(13타수 4안타)로 내려갔다.

김혜성은 3회 무사 1루에서 맞이한 첫 타석에서 텍사스 선발 제이컵 디그롬의 낮은 슬라이더에 서서 삼진을 당했다. 5회 1사 1루에서는 디그롬을 상대로 1루수 앞 땅볼을 쳐 진루타를 만들었다. 김혜성은 1-3으로 끌려가던 7회 1사 2루 득점 기회에 대타 미겔 로하스로 교체됐다. 다저스는 2-5로 패해 최근 2연승을 마감했다.

다저스 오타니 쇼헤이는 1회 디그롬을 상대로 시즌 5호 선두타자 1점 홈런을 쏘아 올렸으나 팀 패배를 막지 못했다. 텍사스 선발 디그롬은 6이닝 4피안타 3볼넷 9탈삼진 1실점으로 시즌 첫 승리를 따냈고, 다저스 선발 사사키 로키는 4이닝 5피안타 5볼넷 6탈삼진 2실점으로 시즌 2패째를 당했다.

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