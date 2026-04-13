미군 “이란 항구 출입 모든 해상교통에 봉쇄 조치”

미군은 12일(현지시간) 미 동부시간으로 13일 오전 10시(한국시간 13일 오후 11시)부터 이란 항구를 출입하는 모든 해상교통에 대한 봉쇄 조치를 시작한다고 밝혔다. 전날 종전 협상이 성과 없이 끝난 가운데 호르무즈해협 봉쇄를 계속하고 있는 이란에 맞서 이란의 원유 수출을 차단하는 역봉쇄에 나서겠다는 뜻으로 이해된다.

호르무즈 해협을 항해 중인 선박. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 대통령은 이날 오전 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 호르무즈해협을 오가는 모든 선박에 대해 봉쇄 절차를 개시하겠다고 밝혔다. 이어 중동 지역 미군을 관할하는 미 중부사령부는 이날 성명을 내고 트럼프 대통령의 포고령에 따라 이란 항구 출입에 봉쇄 조치를 시행할 예정이라고 밝혔다. 중부사령부는 이번 봉쇄 조치가 아라비아만과 오만만에 있는 모든 이란 항구를 포함해 이란 항구와 연안 지역을 출입하는 모든 국가의 선박에 동일하게 적용된다고 설명했다. 이는 이란이 전쟁 기간 자국산 원유 수출과 해협 통행료를 통해 자금을 확보해 온 점을 겨냥해 주요 수입원을 차단함으로써 이란에 대한 압박 수위를 높이려는 조치로 풀이된다.

이를 통해 오는 21일까지 남은 휴전 기간 이란의 자금줄을 조여 호르무즈해협 개방을 유도하는 한편, 종전협상 구도를 미국에 유리하게 만들겠다는 계산이 깔린 것으로 볼 수 있다. 이란이 그간 호르무즈 봉쇄 위협을 협상 지렛대로 활용해온 흐름을 차단하고, 오히려 미국이 해협 통제권을 확보해 주도권을 쥐려는 전략이라는 분석이다.

중부사령부는 다만 “이란 항구 외의 항구를 출발지나 목적지로 하는 선박이 호르무즈해협을 통과하는 데 대해선 항행의 자유를 방해하지 않을 것”이라고 밝혔다. 이는 이란과 거래하지 않는 국가들의 선박에 대해선 해협 통과를 허용함으로써 국제 유가에 미치는 영향을 최소화하려는 의도로 해석된다. 그러나 이란 이외의 제3국을 오가는 선박들이 이란의 공격을 받는 데 대한 두려움 없이 해협을 통과할 수 있을지는 현재로선 불확실해 보인다.

중부사령부는 봉쇄 조치 시작 전에 상선 선원들에게 추가 정보가 제공될 예정이라고 설명했다. 아울러 오만만 및 호르무즈 해협 인근을 지나는 모든 선원에게 운항 시 ‘선원 공지’ 방송을 주시하고 교신 채널을 통해 미 해군과 연락해 달라고 당부했다. 이날 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미국이 호르무즈 해협에 대해 해상 봉쇄를 시도하면 강력한 군사적 보복을 하겠다고 경고했다.

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