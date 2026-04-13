1930만명 ‘혈당 경고등’…아침 주스 한 잔, 30분 만에 흔들렸다

오전 7시, 주방. 컵에 따르는 오렌지 주스가 아침을 대신한다. ‘건강을 챙겼다’는 안도감은 잠시, 집을 나선 지 30분도 채 지나지 않아 몸이 먼저 반응한다. 식은땀이 돌고, 이유 없는 허기가 밀려온다. 평소와 다르지 않은 선택 하나가 오전 컨디션을 흔드는 순간이다.

공복에 마신 주스는 섭취 방식에 따라 혈당 변동 폭을 키울 수 있다. 게티이미지

이 장면은 낯설지 않다. 국내 성인 가운데 약 1930만명 수준이 당뇨병 또는 공복혈당장애 등 ‘혈당 관리가 필요한 구간’에 해당하는 것으로 추정된다. 같은 음식이라도, 아침 첫 섭취 방식에 따라 몸의 반응이 달라질 수 있는 이유다.

불과 30분 전의 선택이 흐름을 바꿨다. 공복 상태에서 마신 주스가 혈당을 빠르게 끌어올린 뒤 다시 떨어뜨리는 급상승-급하강, 일명 ‘혈당 스파이크’ 반응을 만든 셈이다. 개인차는 있지만 상당수에서 유사한 패턴이 나타날 수 있다.

13일 질병관리청 국민건강영양조사에 따르면 혈당 관리가 필요한 인구는 이미 상당한 규모에 이른다. 일상적인 식사 선택 하나에도 영향을 받을 수 있는 상태가 넓게 퍼져 있다는 의미다.

식품의약품안전처에 따르면 가공식품을 통한 당류 섭취에서 음료류가 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 바쁜 아침, 씹어 먹는 식사 대신 마시는 선택이 반복되면서 혈당 변동을 키우는 구조가 만들어지고 있다.

◆“건강한 줄 알았는데”…아침 주스의 역효과

시중 과일 주스는 식이섬유가 제거된 액상 형태의 당을 포함하는 경우가 많다. 100% 과일주스 역시 섬유질이 줄어든 상태에서는 흡수 속도가 빠르다. 공복에 섭취할 경우 혈당이 단시간에 상승할 수 있다.

설탕이 첨가된 일부 시리얼도 비슷한 구조다. 정제 곡물과 당류 조합은 공복 상태에서 혈당 변동폭을 키울 수 있다. 이러한 선택이 반복되면 인슐린 분비 과정에 부담을 줄 수 있다.

같은 과일이라도 ‘형태’에 따라 반응은 달라진다. 씹어 먹는 과일과 달리, 주스 형태는 식이섬유가 줄어 흡수 속도가 빠르기 때문이다.

한 대학병원 내분비내과 전문의는 “공복 상태에서 당류 중심 음료를 먼저 섭취하면 혈당이 빠르게 올랐다가 다시 떨어지는 변동이 커질 수 있다”며 “단백질이나 식이섬유를 먼저 섭취하는 식사 순서가 보다 안정적인 흐름을 만드는 데 도움을 줄 수 있다”고 설명했다.

◆순서 하나로 바뀐다, 아침 혈당의 흐름

여기서 결과가 갈린다. 같은 음식을 먹더라도 ‘순서’에 따라 몸의 반응 속도는 달라질 수 있다.

전문가들은 기상 직후 미지근한 물로 위장을 깨운 뒤, 단백질과 식이섬유를 먼저 섭취하는 식단 구성을 권한다. 이는 혈당 상승 속도를 완만하게 만드는 데 도움을 줄 수 있다.

아침 식사 순서를 바꾸는 것만으로도 혈당 흐름은 달라질 수 있다. 게티이미지

삶은 달걀, 그릭요거트, 견과류, 통곡물, 채소류 등은 비교적 안정적인 흐름을 만드는 대표적인 선택지다. 반대로 당류 중심 식사는 흡수 속도가 빨라 변동폭을 키울 수 있다.

결국 핵심은 ‘무엇을 먹느냐’가 아닌, ‘어떻게 시작하느냐’다. 내일 아침, 냉장고 앞에서 잠깐 멈춰 서는 이유는 충분하다. 그 한 번의 선택이, 오전 집중력과 허기, 피로감까지 좌우할 수 있다.

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