수자원公 ‘AI 정수장 기술’ 베트남 수출

한국수자원공사가 세계 최초로 화성정수장에 도입한 최첨단 인공지능(AI) 물 관리 기술을 베트남에 수출하며 해외 상용화 첫 사례를 만들었다.



수자원공사는 베트남 호찌민시의 켄동 정수장에 AI 정수장 운영기술을 수출한다고 12일 밝혔다. 켄동 정수장은 호찌민시 수도공사(SAWACO) 자회사인 켄동(Kenh Dong) JSC가 운영하고 있다.

수자원공사 사옥 전경. 뉴시스

AI 정수장 기술은 수자원공사가 국내 정수장 운영 경험에 최신 AI 기술을 접목해 독자적으로 개발·적용한 기술이다. 정수장 운영 데이터 실시간 분석으로 약품주입, 에너지 사용, 설비 상태 등을 최적화해 비용 절감 등 운영 효율성을 높일 수 있다. 실제 국내 광역정수장 43곳에서 연간 94억원의 운영비 절감 성과를 보였다. AI 정수장 기술은 2024년 글로벌 등대상 수상을 기점으로 세계시장의 주목을 받았다.



이번 계약은 수자원공사가 세계 최초로 화성정수장에 적용해 운영해온 AI 물 관리 기술이 해외 현장에 상용화되는 첫 사례다. 총사업비는 약 11억원 규모다. 켄동 정수장의 약품주입 공정 자율 운영화와 에너지관리시스템(EMS), 설비관리시스템(PMS), 지능형 영상 기반 운영체계 구축이 단계적으로 추진된다. 수자원공사는 AI 정수장 기술을 글로벌 표준으로 제정하는 작업도 추진 중이다.

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