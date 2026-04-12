정원오·김부겸, 50%대 압도적 우위 [6·3 지방선거 민심지도]

세계일보가 한국갤럽과 50여일 앞으로 다가온 6·3 지방선거의 광역자치단체장 가상대결 여론조사를 실시한 결과, 서울·부산·대구 등 주요 승부처에서 더불어민주당 후보들이 우위를 점하고 있는 것으로 나타났다. 여야 대진표가 확정된 인천·강원·부산·경남 4곳과 경선이 일부 진행 중인 서울·대전·대구·경기·충북·충남 6곳까지 10곳의 광역단체장 후보를 대상으로 한 가상 양자대결에서 민주당 후보가 오차범위 밖에서 국민의힘 후보를 앞서는 곳이 9곳에 달했다. 경남 단 한 곳에서만 여야 후보가 접전을 벌였다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보(왼쪽), 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보. 연합뉴스

서울시장 선거에서 민주당 정원오 후보는 52%의 지지를 얻어 오세훈 현 시장(37%)을 15%포인트 앞섰다. 정 후보와 국민의힘 박수민 의원이 맞붙었을 땐 57% 대 25%, 정 후보와 국민의힘 윤희숙 전 의원 구도는 57% 대 26%로 집계됐다.



대구시장 선거에서는 국민의힘에서 공천 배제(컷오프) 후폭풍이 아직 수습되지 않은 가운데 민주당 후보로 확정된 김부겸 전 국무총리가 국민의힘 모든 후보군을 오차범위 밖에서 앞서는 것으로 조사됐다. 김 후보는 주호영 국회부의장과 양자대결에선 53% 대 35%, 이진숙 전 방송통신위원장과는 54% 대 37%로 리드를 지켰다. 김 후보와 추경호 의원의 대결은 53% 대 36%였다.



단수대결이 확정된 인천시장 선거에서는 민주당 박찬대 후보가 49%, 국민의힘 유정복 후보가 33%의 지지를 얻었다. 강원도지사 선거에 출마한 민주당 우상호 후보와 국민의힘 김진태 후보 간 가상대결에서는 48% 대 37%의 지지율을 기록했다. 부산시장 선거에서는 여야 각각 단수 후보로 확정된 민주당 전재수 후보와 국민의힘 박형준 후보 간 맞대결에서 전 후보가 51%의 지지를 얻어 40%를 기록한 박 후보를 오차범위 밖에서 앞섰다.

경남도지사 선거 가상대결은 조사 대상 10곳 중 유일하게 여야 후보가 오차범위(±3.5%포인트) 내 접전을 벌였다. 민주당 김경수 후보가 44%, 국민의힘 박완수 후보가 40%의 지지를 얻었다. 지지 후보 없음이나 응답거절 등이 16%에 달해 남은 선거 기간 지역 민심을 선점하기 위한 두 후보의 치열한 경쟁이 치열하게 이어질 것으로 보인다.

여야는 12일 인천·강원·부산·경남 외에 울산까지 총 5곳의 대진표를 확정했다. 울산시장 선거에선 국민의힘 출신 민주당 김상욱 후보와 울산에서 구의회 의장 및 구청장 등을 지낸 국민의힘 김두겸 현 시장이 후보로 나선다. 국민의힘은 현직 단체장이 대거 수성에 나섰고, 민주당은 전직 단체장과 현역 의원 등을 대상으로 속도감 있는 공천 작업을 진행하고 있다.



행정통합으로 인구 320만명의 수장이 될 초대 전남광주통합특별시장의 경우에는 여야 모두 후보가 확정되지 않았다. 민주당에선 민형배·김영록 예비후보가 14일 결선을 치르고, 국민의힘에선 이정현 전 공천관리위원장과 안태욱 전 광주시당위원장이 공천 접수를 마쳤다.



이번 조사는 지난 7∼11일 무작위 추출된 무선전화 가상번호를 통해 서울·부산·대구·인천·대전·경기·강원·충북·충남·경남 등 전국 10곳의 18세 이상 유권자 총 8039명을 대상으로 실시했다. 자세한 사항은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

조사 어떻게 했나 세계일보는 6·3 지방선거를 50여일 앞두고 한국갤럽에 의뢰해 전국 10곳(서울·경기·인천·강원·대전·충북·충남·부산·대구·경남) 총 8039명을 대상으로 광역단체장 후보 지지도와 선거 투표 의향, 지역별 우선 해결 현안 등을 물었다. 이번 조사는 이동통신 3사 제공 무선전화 가상번호를 무작위로 추출해 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 진행했고, 지난달 행정안전부 주민등록 인구 기준으로 성별·연령별·지역별 가중치를 부여했다. 지역별 조사 기간, 조사 대상, 응답률, 표본오차는 서울의 경우 지난 10∼11일 서울 거주 만 18세 이상 803명을 대상으로 조사했다. 응답률은 11.9%, 표본오차는 95%신뢰 수준에 ±3.5%포인트다. 경기는 지난 9∼10일 경기 거주 만 18세 이상 800명에게 조사를 진행했다. 응답률은 11.8% 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 인천은 지난 7∼8일 인천 거주 만 18세 이상 808명을 대상으로 했다. 응답률은 12.7% , 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.4%포인트다. 강원은 지난 7∼8일 강원 거주 만 18세 이상 803명으로 조사를 실시했다. 응답률은 17.3% 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 대전은 지난 8∼9일 대전 거주 만 18세 이상 803명 대상으로 조사했고, 응답률 14.3% 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 충북은 지난 10∼11일 충북 거주 만 18세 이상 802명을 대상으로 했고, 응답률 14.4% 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 충남은 지난 8∼9일 충남 거주 만 18세 이상 804명이 조사 대상이다. 응답률은 14.2% 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 대구는 지난 10∼11일 대구 거주 만 18세 이상 805명에게 조사를 진행했다. 응답률은 13.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 부산은 지난 9∼10일 부산 거주 만 18세 이상 805명 대상으로 했고, 응답률은 12.8% 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 경남은 지난 7∼8일 경남 거주 만 19세 이상 806명을 대상으로 조사를 진행했다. 응답률은 15.4%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 전체 응답자 구성은 남성 3983명(50%), 여성 4056명(50%)이다. 연령별로는 만 18~29세 1141명(14%), 30대 1139명(14%), 40대 1344명(17%), 50대 1563명(19%), 60대 1507명(19%), 70세 이상 1345명(17%)이다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지(www.nesdc.go.kr) 참조.

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