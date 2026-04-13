1분기 20대 신차 구매 이례적 증가

올해 1분기 내수시장에서 20대의 신차 구매가 지난해 같은 기간 대비 크게 증가한 것으로 나타났다.



12일 카이즈유데이터연구소에 따르면 올해 1분기 20대의 신차 등록 대수(승용 기준)는 2만356대로, 지난해 동기(1만5006대) 대비 35.7% 증가했다. 전 연령대에서 20대의 증가율이 가장 높게 나타났다. 20대 신차 등록 점유율이 10년간 지속 하락하다가 지난해 최저 수준(5.6%)을 기록했던 것을 감안하면 이례적인 현상이다.



20대를 중심으로 전기차 판매가 급증한 결과로 분석된다. 올해 들어 국가 보조금뿐 아니라 자동차 업체들의 가격 인하 경쟁이 격화하며 전기차 구매 진입장벽은 크게 낮아졌다. 그 여파가 20대에 가장 큰 영향을 미친 것으로 보인다. 올해 1분기 20대의 전기차 등록 대수(승용 기준)는 4605대로, 전년 동기(1402대) 대비 228.5% 급증했다. 전체 20대 신차 등록에서 전기차가 차지하는 비중도 22.6%로, 지난해 1분기(9.3%) 대비 13.3%포인트 올랐다. 올해 1분기 신차를 구매한 20대 4명 중 1명은 전기차를 선택한 셈이다.



이는 차종 판매순위에서도 나타난다. 20대 신차 등록 대수(승용 기준)에서 테슬라 모델Y(863대)와 기아 EV3(751대)는 각각 판매 7위와 9위에 올랐는데 두 차량 모두 올해 초부터 최대 1000만원까지 가격 인하가 단행된 바 있다. 자동차 업계는 최근 중동 전장 여파로 유가가 올라 당분간 전기차 선호 현상이 이어질 것으로 본다. 올해 1분기 전기차 신차 등록대수(승용·상용 포함)는 8만3529대로, 지난해 같은 기간보다 149.5% 증가했다.



김필수 대림대 미래자동차학부 교수는 “이란전쟁이 단기간에 끝날 것도 아니고 종전이 된다 해도 유가가 예전 수준으로 돌아가기는 쉽지 않다”며 “시장의 중심이 친환경차로 옮겨가고 있다”고 말했다.

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