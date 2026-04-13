[이코노 브리핑] 제1회 ‘금융위人상’ 3명에 파격 보상 외

제1회 ‘금융위人상’ 3명에 파격 보상

금융위원회는 제1회 ‘금융위人상’ 시상식을 열고 탁월한 성과를 낸 직원 3명에게 총 1800만원의 포상금을 수여했다고 12일 밝혔다. ‘자본시장 체질개선 방안’을 총괄한 이용준 사무관(1000만원)이 최고상인 ‘금뮹이상’을 수상했다. 장기 연체자 지원을 위한 새도약기금 신설·운영에 기여한 이상원 사무관(은뮹이상·500만원), 주가조작 근절 합동대응단에서 디지털 포렌식 분석을 통해 지능형 자본시장 범죄 실체 규명에 기여한 정인건 주무관(동뮹이상·300만원)도 수상자로 선정됐다.

국민銀, 중진공 정책자금 6조 금리우대

KB국민은행은 중소벤처기업진흥공단과 함께 13일부터 ‘중진공 정책자금 이용기업 우대 프로그램’을 운영한다고 11일 밝혔다. 정책자금 이용기업에 6조원 한도 내에서 특별 금리우대를 제공한다. 특별출연 협약보증 대상 기업은 3년간 보증비율 100%가 적용되고, 최대 0.3%포인트의 보증료 감면혜택이 제공된다. 보증료 지원 협약보증 대상 기업은 2년간 연 1.0%포인트씩, 총 2%포인트의 보증료 지원을 받을 수 있다.

하나銀 모바일 앱서 리디 웹툰 등 본다

하나은행은 지난 10일 국내 콘텐츠 기업 리디와 업무협약을 맺고, 금융 서비스와 리디의 문화 콘텐츠를 결합한 협업을 추진한다고 12일 밝혔다. 이에 따라 하나은행 모바일 앱 하나원큐의 ‘놀이터’ 페이지에서 리디의 웹툰·웹소설 등 다양한 콘텐츠를 접할 수 있게 된다. 하나원큐에서만 볼 수 있는 리디의 독점 콘텐츠도 나올 예정이다.

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