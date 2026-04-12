전남도, 저소득층 8만9000 가구에 5만원 긴급 생계비

전남도가 국제 유가 상승 등으로 생활비 부담이 커진 취약계층을 지원하기 위해 기초생활수급자 8만9000가구에 긴급 생계비를 지급한다.

취약계층 난방 지원.

전남도는 44억5000만원 규모의 예비비를 투입해 생계·의료·주거급여 수급자를 대상으로 가구당 5만원을 지급한다고 12일 밝혔다.

이번 지원은 최근 중동 정세 불안에 따른 유가 상승과 물가 부담 증가에 대응해 저소득층의 생활 안정을 돕기 위한 조치다.

지급은 별도 신청 없이 기존 복지급여 계좌를 통해 가구주에게 일괄 이뤄진다. 다만 압류방지통장 사용 등으로 계좌 지급이 어려운 경우에는 읍면동 주민센터를 통해 신청·접수 후 받을 수 있다.

전남도는 이날부터 대상자를 확정해 사전 안내를 실시하고, 다음달 10일까지 지급을 완료할 계획이다. 아울러 대상자 누락을 방지하기 위한 점검과 모니터링도 병행할 방침이다.

정광선 전남도 보건복지국장은 “유가 상승으로 필수 생활비 부담이 증가한 상황에서 이번 지원이 취약계층의 생활 안정에 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 도민 삶을 최우선으로 고려한 민생 안정 정책을 지속 추진하겠다”고 말했다.

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