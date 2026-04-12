‘떡볶이 수저’ 하민기, 에이헌드레드 데뷔 무산...소속사도 떠나

유명 떡볶이 프랜차이즈 설립자의 조카로 알려져 이른바 ‘떡볶이 수저’라는 별명으로 관심을 모았던 하민기가 소속사 모덴베리코리아를 떠난다. 이와 함께 그룹 ‘에어헌드레드’ 합류도 무산됐다.

하민기 사회관계망서비스(SNS)

업계에 따르면 모덴베리코리아는 27일 공식 입장을 통해 하민기와의 전속계약이 종료됐다고 밝혔다. 소속사는 현재 준비 중이던 신인 보이그룹 프로젝트 ‘에어헌드레드’의 방향을 재정비하는 과정에서 아티스트와 충분한 대화를 나눈 끝에 계약을 마무리하기로 합의했다고 설명했다.

이어 오랜 기간 함께한 만큼 서로의 향후 행보를 응원하는 좋은 분위기 속에서 결정한 사안임을 밝히며 지금까지 하민기에게 관심과 지지를 보내준 팬들에게도 감사의 인사를 전했다.

하민기는 모덴베리코리아가 준비하던 보이그룹 ‘에어헌드레드’의 멤버로 합류해 정식 데뷔를 앞두고 있었으나, 현재 ‘에어헌드레드’는 론칭 방향을 새롭게 정리하는 과정에 있는 것으로 전해졌다.

하민기는 연습생 공개 당시 국내 유명 떡볶이 프랜차이즈 창업주와 친척 관계라는 사실이 알려지며 주목을 받았다. 이 같은 배경 때문에 누리꾼들은 “떡볶이 수저”라고 칭하며 그를 ‘떡수저’나 ‘분식돌’ 등 다양한 별칭을 붙였다.

한편 계약 종료 사실이 전해진 후 지난 9일 하민기는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 셀카를 게재하며 근황을 알리기도 했다.

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