검색 안 한다…유통업계, AI랑 대화하다 산다

원하는 물건을 찾기 위해 수십 개 검색어를 입력하던 쇼핑 방식이 바뀌고 있다. 이제는 AI와 대화를 나누며 취향을 찾아가는 ‘발견형 쇼핑’이 새로운 흐름으로 부상하고 있다.

롯데하이마트 제공

유통업계는 단순한 챗봇을 넘어 상담과 추천 기능을 강화한 ‘AI 에이전트’ 도입에 속도를 내고 있다. 일부 기업은 결제와 사후관리까지 연계하는 방향으로 확장을 검토하고 있다.

12일 업계에 따르면 롯데하이마트는 이달 초 AI 쇼핑 에이전트 ‘하비(HAVI)’의 오픈 베타 테스트를 시작해 현재 운영 중이다.

가전제품은 가격이 높고 사양이 복잡해 구매 결정이 어려운 만큼, 단순 검색이 아닌 ‘상담형 탐색’으로 전환하려는 시도다.

하비는 소비자가 “신혼집에 맞는 냉장고를 추천해줘”라고 입력하면 사용 환경과 조건을 반영해 제품을 제안하고, “더 저렴한 모델로”와 같은 추가 요구에도 대응한다.

회사 측은 향후 사후관리 서비스와의 연계를 포함해 기능을 단계적으로 고도화한다는 계획이다.

아모레퍼시픽은 챗GPT 내 ‘아모레몰’ 앱을 통해 글로벌 고객 접점을 확대하고 있다.

사용자가 피부 고민이나 타입을 입력하면 제품 탐색과 비교, 추천을 대화형으로 지원하는 방식이다.

롯데온의 ‘패션 AI’는 감성 표현을 반영한 상품 추천 기능을 강화하고 있다.

네이버 역시 쇼핑 AI 에이전트를 통해 상황 기반 추천 기능을 확대하는 흐름이다.

11번가는 개인화 추천 체계를 고도화하고 있으며, 공영홈쇼핑은 AI 기반 콘텐츠 제작을 확대하고 있다.

중장기적인 인프라 투자도 이어지고 있다.

신세계그룹은 미국 리플렉션AI와 협력해 AI 데이터센터 구축과 관련한 합작법인 설립을 추진하는 등 인프라 확보에 나서는 흐름이다.

단순 서비스 도입을 넘어 AI 기술을 안정적으로 운영할 기반을 확보하려는 전략으로 풀이된다.

유통업계가 AI 에이전트 도입에 속도를 내는 배경에는 소비자의 ‘쇼핑 피로도’가 있다.

상품 정보가 넘치는 환경에서 원하는 제품을 찾기까지 드는 시간과 노력, 이른바 ‘탐색 비용’을 줄이는 것이 중요해졌기 때문이다.

업계에서는 이러한 탐색 비용 절감이 구매 전환율 개선으로 이어질 수 있다는 분석이 나온다. AI는 이 과정을 단축시키는 핵심 수단으로 주목받고 있다.

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