AI모델, 프리미어리그 모의 베팅서 모두 손실…"대부분 파산"

주요 인공지능(AI) 모델들이 잉글랜드 프리미어리그 축구 모의 베팅에서 모두 손실을 기록했다는 연구 결과가 나왔다.



11일(현지시간) 영국 런던의 AI 스타트업 제너럴리즈닝이 공개한 '켈리벤치' 논문에 따르면 2023∼2024 시즌 프리미어리그를 가상으로 재현해 8개 AI 모델에 베팅하도록 한 결과 이 같은 결과가 나왔다.

프리미어리그 축구 경기. AFP연합뉴스

연구진은 오픈AI의 'GPT-5.4', 앤트로픽의 '클로드 오퍼스4.6', 구글의 '제미나이3.1 프로', xAI의 '그록(Grok) 4.20' 등을 비롯한 8개 모델에 각 10만 파운드를 초기 자금으로 지급하고 경기 결과와 득점수에 베팅하도록 했다.



AI 모델들에게는 약 30년 치의 과거 경기 데이터가 제공됐으나, 인터넷 접속은 차단돼 '커닝'은 할 수 없도록 했다.



조사 대상 모델 가운데 3차례 시도에서 모두 파산을 면한 것은 클로드 오퍼스 4.6(-11%)과 GPT-5.4(-13.6%) 둘 뿐이었다.



연구팀은 이들 두 모델에 대해 "새로운 경기 데이터에 대응해 전략을 재조정하고, 베팅을 임의로 하지 않고 체계적으로 시행했으며, 전략상 우위가 없는 상황에서도 자본을 보존했다"고 평가했다.



반면 나머지 6개 모델은 3차례 중 적어도 한 번은 초기 자금을 모두 잃거나 베팅 자체를 완수하지 못해 기권 처리됐다.



또 추론 과정에서 유망한 전략을 제시하고도 그에 따라 제대로 행동하지는 못하는 '지식-행동 격차'를 보이기도 했다.



연구진은 스포츠 베팅 전문가들에 자문해 각 모델의 전략 '정교도'를 평가했는데, 1∼2위 모델인 클로드 오퍼스4.6(32.6%)과 GPT-5.4(31.8%)조차 만점의 3분의 1 수준에도 미달했다.



제미나이3.1 프로와 그록4.20은 각 9.8%에 그쳐 훨씬 더 낮은 평가를 받았다.



연구진은 "AI 모델은 정교한 코드를 작성하고 스스로 실패를 진단하며 제대로 된 전략을 표현할 수는 있다"면서도 "정작 그 전략을 안정적으로 실행하거나 자신의 성과를 모니터링하고 접근법이 작동하지 않을 때 조정하는 데는 실패를 반복한다"고 지적했다.



이와 같은 결과는 현재의 AI 모델이 코드의 버그를 수정하는 것처럼 목표와 기준이 명확한 과제는 잘 해결하지만, '수익을 극대화하라'와 같이 정해진 해법이 없는 목표를 장기 수행하는 데는 부족하다는 사실을 보여준다고 연구진은 결론을 내렸다.

<연합>

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