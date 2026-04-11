'섹시·스윗 형부'의 정석…김강우, 처가 식구 위해 요리 대접

KBS2TV '신상출시 편스토랑'

배우 김강우가 처가 식구들을 위해 풀코스 요리를 대접하며 형부로서 완벽한 모습을 보였다.

지난 10일 방송된 KBS2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 김강우가 처가 식구들을 위해 정성 가득한 요리들을 선보이며 '국민 형부'다운 면모를 드러냈다.

김강우는 막내 처제인 배우 한혜진을 비롯해 가족들을 향한 세심한 배려와 요리 실력을 드러내며 또 한 번 훈훈한 분위기를 자아냈다.

먼저 김강우는 '콩 마니아' 다운 면모를 살려 국산 콩을 활용한 스페셜 반찬 만들기에 나섰다.

KBS2TV '신상출시 편스토랑'

백태를 활용한 콩장을 위해 불리지 않은 콩을 바로 볶은 뒤 물을 넣어 익히는 등 자신만의 요리 방식으로 시작부터 시선을 집중시켰다.

이어 김강우는 문어 모양으로 손질한 소시지와 다양한 채소를 활용해 고춧가루와 굴소스, 우유, 케첩을 더한 '로제 쏘야'를 완성했다.

익숙한 메뉴에 변주를 더한 김강우 표 '로제 쏘야' 레시피는 보는 재미와 먹는 즐거움을 동시에 잡았다.

또 된장과 두반장을 활용해 마파두부의 풍미를 더한 두부조림과 두부 탕후루까지 만들어내며 보는 눈을 즐겁게 했다.

무엇보다 김강우의 진가는 가족들을 향한 진심에서 빛났다. 한혜진은 "형부가 해준 반찬을 많이 먹었다"고 고마움을 전했고, 스튜디오의 MC들 역시 "이런 형부 처음 본다"고 감탄을 표했다.

KBS2TV '신상출시 편스토랑'

하지만 아내의 "남편이 너무 잘해주는데 처가 식구들이 어려워한다"는 말에 이목이 집중되는데.

김강우도 "내가 가면 다들 흩어진다"며 서운함을 내비쳤지만, "형부를 쉬게 해드리려고 그런 것"이라는 처제 한혜진의 해명에 이내 안도하며 서로를 배려하는 훈훈한 가족의 모습을 보였다.

한편, 김강우는 KBS2 '신상출시 편스토랑'에서 요리 실력부터 가족을 향한 진심까지 전하며 매번 감동을 안기고 있다.

이에 더해 '국민 형부'라는 수식어까지 얻은 김강우는 매회 색다른 레시피와 진정성 있는 모습으로 시청자들의 공감과 호응을 이끌어내고 있다.

뛰어난 요리 실력과 가족을 향한 스윗한 '국민 형부' 김강우의 매력은 매주 금요일 오후 9시 40분 KBS2TV '신상출시 편스토랑'에서 확인할 수 있다.

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