뷰티와 항공의 만남…성수 팝업서 ‘랜덤 여행’ 경험

에어로케이항공과 도심형 뷰티 아울렛 오프뷰티가 협업 팝업스토어를 열고 이색 체험형 마케팅에 나선다.

에어로케이항공과 오프뷰티는 오는 24일부터 26일까지 3일간 서울 성수동 오프뷰티 메가팩토리점에서 공동 팝업스토어를 운영한다고 12일 밝혔다.

이번 행사는 양사가 지난 1월 체결한 업무협약(MOU) 이후 처음 선보이는 공동 마케팅이다. 항공과 뷰티를 결합한 새로운 소비 경험을 제안하는 데 초점이 맞춰졌다.

팝업의 핵심은 랜덤박스 형태로 구성된 ‘미스터리 배기지(Mystery Baggage)’다. 공항 수하물 찾는 공간을 모티브로, ‘주인을 잃은 수하물을 구매해 여행 기회를 얻는다’는 콘셉트를 적용했다.

판매가는 2만 9900원이며, 오프뷰티 베스트 아이템(1만 5000원 상당)과 에어로케이 국제선 1만 5000원 할인권이 기본 구성으로 포함된다. 일부 상품에는 △1년 무제한 항공권(2027년10월23일까지 사용 가능) △에어로케이 주요 노선 왕복 항공권(나리타·오사카·타이베이 등) △기간 한정 왕복 항공권(2개월·1개월·1주일 이내 사용) 등 특별 리워드(보상, 사례)가 랜덤으로 포함되며, 전체 리워드 규모는 4억 원에 달한다.

현장 참여형 이벤트도 마련됐다. 구매 인증이나 SNS 참여 등 미션을 수행하면 100% 당첨 방식의 뽑기 이벤트에 참여할 수 있으며, 항공권과 상품권, 굿즈 등이 경품으로 제공된다.

업계에서는 최근 유통업계에서 확산되고 있는 ‘체험형 소비’ 트렌드와 맞물린 협업 사례로 보고 있다. 단순 판매를 넘어 브랜드 경험을 강화하고 젊은 소비층과의 접점을 확대하려는 시도라는 평가다.

에어로케이항공은 청주국제공항을 거점으로 노선을 확대하며 지역 기반 항공사로 입지를 넓혀가고 있다. 이번 협업을 시작으로 라이프스타일 분야와의 결합을 강화해 브랜드 확장에 나선다는 계획이다.

에어로케이 관계자는 “항공을 이동 수단을 넘어 일상과 여행을 연결하는 경험으로 확장하는 시도”라며 “다양한 협업을 통해 고객 접점을 넓혀가겠다”고 밝혔다.

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