李, 與 ‘명심(明心)’ 왜곡에 불쾌감… 논란 빌미 당에 ‘명심(銘心)’ 일침

청와대가 더불어민주당의 ‘대통령 사진 금지령’ 논란 진화에 나섰다. 이재명 대통령이 관련 경위 파악을 지시하며 파장이 커졌지만, 청와대는 9일 추가 감찰이나 후속 조치 없이 사태를 일단 봉합하는 쪽으로 방향을 잡은 것으로 전해졌다. 다만 이 대통령은 청와대가 중동발 복합위기로 국정관리에 전력을 쏟는 시기에 당을 통해 불필요한 논란에 재차 휘말리는 것에 상당한 불쾌감을 드러낸 것으로 알려졌다.



이번 논란은 ‘지방선거 유세에 대통령 사진 사용을 금지하라는 여당 내 지침이 청와대의 요청이었다’는 보도가 나오면서 불거졌다. 전날 이 대통령이 이와 관련해 제보자 색출을 지시했지만, 청와대는 이날 별도의 감찰 확대나 추가 조치에 나서지 않았다. 청와대 안팎에서는 사안을 고의적 왜곡보다는 당과 청와대 사이 소통 과정에서 빚어진 혼선으로 보고 있다.

이재명 대통령. 청와대사진기자단

여권 관계자에 따르면 청와대의 최초 문제 제기는 과거 이 대통령이 당대표 시절 촬영한 응원 영상을 이번 지방선거 유세에 활용할 경우 대통령의 정치적 중립성 논란으로 번질 수 있다는 특정 사례에 대한 우려였다. 당 지도부가 이를 공문 형태로 전달하는 과정에서 마치 청와대가 전반적인 ‘대통령 사진 사용 금지’ 방침을 내린 것처럼 받아들여졌다는 것이다.



이 대통령은 그러나 당이 공문을 발송하며 청와대가 불필요한 논란의 중심에 서게 된 것에는 강한 불쾌감을 표현한 것으로 전해졌다.



청와대 고위 관계자는 “이 대통령은 국정 운영에만 집중하고 있는 상황에서 지방선거와 관련해 ‘사진을 쓰니, 마니’ 하는 관련 없는 논쟁에 본인을 끌어들이는 것 자체가 문제라고 생각하셨다”며 “제보자 색출 지시도 색출에 초점이 맞춰진 것이 아니라 이런 논란을 키운 당에 대한 질책 성격이 컸다”고 말했다.

서울 종로구 청와대 전경. 뉴시스

이 대통령의 측근인 여권 관계자도 “청와대는 중동발 위기 대응, 추경에 집중하고 있는데 하지도 않은 이야기, 심지어 중요하지도 않은 이야기에 대통령을 소진하는 상황 아닌가”라며 “이 대통령도 이런 문제인식을 갖고 계신 것”이라고 전했다.



지난 1월 조국혁신당과 더불어민주당의 합당 문제를 두고 민주당 정청래 대표가 ‘청와대 교감설’을 주장하며 논란이 빚어졌을 때도 청와대는 당무개입 의혹에 휘말리지 않기 위한 차단 작업에 적극적으로 나선 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지