[재미로 보는 오늘의 운세] 4월 12일 (일요일) 꿈 크게 갖는 65년생 유리… 66년생, 나약한 생각이 앞길 막는다

96년생: 윗사람의 도움 받을 운이 따라온다. 84년생: 자신의 본분에나 충실하라. 72년생: 전체적인 윤곽을 파악해야할 때. 60년생: 일 처리 방법에 의문을 가지지 마라. 48년생: 앞으로 나갔다가 뒤로 물러날 운세. 36년생: 한번 내린 결정은 수정하지 마라.

97년생: 급한 일이 생겨 마음으로 걱정이다. 85년생: 먼 곳에서 좋은 소식 들린다. 73년생: 열심히 일하는 것처럼 보이려고 애쓴다. 61년생: 나태한 행동은 생활의 질을 떨어뜨린다. 49년생: 문서상으로 미결된 문제를 종결짓자. 37년생: 작은 것에 연연하지 마라.

98년생: 자세를 낮추면 알찬 수확이 보장된다. 86년생: 운이 대길하니 일의 성과가 좋겠다. 74년생: 부단한 노력을 경주해야할 때이다. 62년생: 이 아니면 잇몸으로 해결하자. 50년생: 투자를 지목하려면 조언이 필요하다. 38년생: 사사로운 감정에 개입하지 마라.

99년생: 타인을 너그럽게 포용하라. 87년생: 저자세로 나가는 것이 유리하다. 75년생: 이미지 관리에 노력하자. 63년생: 흐름이 빠른 것은 지양하라. 51년생: 일이 진행 안되도 두려워 말라. 39년생: 상대방에 대한 이해가 부족하다.

00년생: 용두살미가 되지 않도록 꾸준하고 인내하라. 88년생: 구설수 있으니 언행 주의하라. 76년생: 현재 일로 시간을 낭비하지 마라. 64년생: 재산을 탕진하는 사람은 돈의 노예. 52년생: 상대방의 생각과 입장을 이해하라. 40년생: 잠깐의 방심이 사태를 어렵게 만든다. 28년생: 도장을 찍기 전에는 서류를 차분히 보라.

01년생: 사람들에게 말을 각별히 신경쓸때다. 89년생: 자업자득이다. 베푼 만큼 받는다. 77년생: 남성은 말보다 행동이 앞서야 할 때다. 65년생: 꿈은 크게 가질수록 가치를 더한다. 53년생: 침체된 기상을 역전시킬 수 있는 호기. 41년생: 자주 가던 길도 오랜만에 가면 낯설다. 29년생: 잔꾀로 남을 희롱하는 것에 현혹되지 마라.

02년생: 안정이 않되고 정신이 집중이 안된다. 90년생: 손해와 이익이 비슷한 하루이다. 78년생: 마음을 빼앗겨버리면 일이 안된다. 66년생: 나약한 생각은 앞길을 가로막는다. 54년생: 금전문제로 조금은 위축된다. 42년생: 제 삼자가 이득을 챙긴다. 30년생: 표현력은 삼가고 남의 말 흘려듣지 마라.

03년생: 깊이 생각하여 행동 할 운이다. 91년생: 전화위복의 기회가 생긴다. 79년생: 유모로 상대의 마음을 안정시켜라. 67년생: 급한 불부터 끄지만 재발할 가능성. 55년생: 신용이 뒷받침되지 않는다. 43년생: 외상매입은 악재로 작용할 수 있다. 31년생: 어려운 상대에게는 믿음을 주는 것이 좋다.

04년생: 금전 대출 관계 가순조롭게 진행된다. 92년생: 얻는 것도 없이 분주하기만 하다. 80년생: 오후에 약속하면 일이 순조롭다. 68년생: 감정조절 못하면 고통이 길어진다. 56년생: 답답했던 가슴을 뚫을 즐거움을 찾자. 44년생: 대수롭지 않지만 실로 중대하다. 32년생: 피로를 충분히 풀고 갈 것.

05년생: 동료에 협조을 구해도 성과가 없다. 93년생: 거래에 실수가 있으니 주의하라. 81년생: 감동을 느끼면 사소한 것에도 감사한다. 69년생: 여러 모임을 통해 인맥을 넓히기에 좋다. 57년생: 시작해놓고 보자는 식의 행동은 금물. 45년생: 거절할 때와 승낙할 때를 분간하라. 33년생: 불만이 있겠지만 결과는 인정함이 좋다

06년생: 신문 정보지에서 임대 매매가 성사된다. 94년생: 자포자기하면 위험하다. 82년생: 불가능을 가능케 하는 것은 자신감. 70년생: 대하기가 꺼려지는 상대가 있다. 58년생: 남의 가려운 곳을 찾아내어 긁어준다. 46년생: 허물을 덮어둔다고 없어지지 않다. 34년생: 현실을 너무 부정적으로 생각할 필요는 없다.

95년생: 발전의 기세가 강해지는 날이다. 83년생: 정신적인 상처는 치유되기 힘든 법이다. 71년생: 믿음이 강하면 신뢰를 안겨줄 수 있다. 59년생: 권태기로 인한 잦은 싸움이 일어난다. 47년생: 사업자는 한발 앞서가는 생각으로. 35년생: 개인보다는 분위기나 그룹을 먼저 생각할 것.

백운철학원

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