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李대통령 "작업 넘어가면 안 돼"…'하정우 차출론'에 공개 언급

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河 "일 집중하겠다"…정청래 전날 "출마 요청할 날 조만간 있을 것"

이재명 대통령은 9일 여당에서 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 차출 요구가 나오는 하정우 청와대 AI미래기획수석을 향해 "할 일도 많은데, 작업 들어온다고 넘어가고 그러면 안 된다"고 언급했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국민경제자문회의 1차 전체회의에서 하 수석이 연구·개발(R&D) 지원 정책 설명을 끝내자 "하GPT(하 수석의 별명), 요새 이렇게 할 일이 많은데 누가 작업 들어오는 것 같던데"라며 이같이 말했다.

하정우 AI미래기획수석이 9일 청와대에서 열린 국민경제자문회의 제1차 전체 회의에 참석해 있다. 연합뉴스
하정우 AI미래기획수석이 9일 청와대에서 열린 국민경제자문회의 제1차 전체 회의에 참석해 있다. 연합뉴스

더불어민주당 정청래 대표가 전날 "당에서 공식적으로, 공개적으로 출마 요청을 할 날이 조만간 있을 것"이라고 말하며 하 수석에 대한 부산 북구갑 차출 요구 방침을 공식화한 것을 에둘러 거론한 것으로 보인다.

하 수석은 이 같은 이 대통령의 말에 "할 일에 집중하겠다"고 답했다.

부산 북구갑은 민주당 부산시장 경선 예비후보인 전재수 의원 지역구로, 전 후보는 지난 2일 자신의 지역구 후보로 "하 수석 같은 사람이 좋다"고 말하기도 했다.

이후 하 수석은 지난 6일 라디오에서 이곳 출마 가능성에 대해 "생각을 안 해 본 건 아니고 인사권자의 결정이 매우 중요하다"고 말하면서 차출설이 힘을 얻는 듯한 분위기가 감지됐다.

이튿날 다른 라디오 인터뷰에서는 "제가 뭔가를 결정할 수 있다면 현시점 청와대에서 하는 일들이 워낙 중요하다 보니 좀 더 청와대 일에 집중할 것"이라고 다소 선을 긋는 듯한 태도도 보였다.

<연합>


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