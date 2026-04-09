김정태 아들 아스퍼거 증후군 진단…"시공간 지능 상위 0.5%"

배우 김정태의 장남 지후 군이 아스퍼거 증후군 진단을 받았다.

8일 방송된 TV조선 '아빠하고 나하고 시즌3'에서는 김정태 부부가 아들 지후 군과 함께 병원을 찾아 종합심리검사를 진행하는 과정이 다뤄졌다.

배우 김정태의 장남 지후 군이 아스퍼거 증후군 진단을 받았다. TV조선 제공

검사를 진행한 노규식 정신건강의학과 전문의는 지후 군의 결과에 대해 "시공간 지능이 상위 0.5% 수준이다. 7~8천 명의 데이터가 있는데 이 검사를 이렇게 완벽하고 빠르게 해낸 아이는 지후가 거의 처음이다"라고 분석했다. 반면 "그런데 언어 지능이 현저히 차이가 난다. 언어 지능은 하위 14% 수준이다"라며 영역 간 격차를 지적했다.

이어 노 전문의는 "지후의 사회성이나 언어 능력을 종합해 보면, 경미하지만 아스퍼거 증후군에 해당하는 것으로 보인다"고 진단했다.

지후 군이 평소 겪어온 내적 어려움도 함께 공개됐다. 지후 군은 면담을 통해 "제가 무관심 경향이 큰 애라 관심이 많아 보이는 '척'을 많이 한다. 싸움 안 하려고 일부러 (친구들의) 비위를 맞춰준다"고 고백했다.

솔루션으로 시각적 자료 학습과 언어 능력 보강을 위한 역할극을 권유받은 노 전문의는 "두 배로 특별한 아이다. 재능도 있고 어려움도 있기 때문에 잘 보고 도와줘야 한다. 지후의 모든 면을 특별하게 봐주시면 좋겠다"고 조언했다.

진단 결과를 들은 김정태의 아내는 "이제 어떻게 해줘야겠다는 확신이 섰다. 개운했다"고 말했다. 김정태 역시 "아빠가 제일 잘 하는 상황극을 솔루션으로 주셨다. 집 자체를 무대로 만들어 버리고 싶다"며 아들의 치료에 적극적으로 임할 계획을 밝혔다.

지후 군 또한 "결과도 좋았고 문제점도 아주 좋게 설명해 주셔서 장점과 약점이 같이 나온 것 같다"고 결과를 수용했다.

<뉴시스>

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