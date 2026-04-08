野 “박상용 징계 절차 하자” 與 “위증 고발·탄핵을”

국힘 “소명 기회도 안 줘” 지적
대북송금 공소 취소 목적 판단
민주 “수사권으로 보복한 깡패”
조작기소 특검 도입 의지 강조
여야는 8일 국회 법제사법위원회에서 박상용 검사에 대한 법무부의 직무정지 조치의 적절성을 두고 정면 충돌했다. 국민의힘은 박 검사가 ‘윤석열 정권 조작기소 진상규명 의혹 국정조사 특위’에서 증언 거부 사유를 소명할 기회를 얻지 못해 방송 출연 등을 통해 장외 메시지를 낸 것을 문제 삼을 순 없다는 입장이다. 더불어민주당은 박 검사의 대북송금 사건 수사가 위법·부당할 뿐 아니라 잇단 방송 출연 등이 공무원의 정치 중립을 위반한 것이라 보고 박 검사 탄핵 필요성을 제기하며 공세 수위를 끌어올렸다.
국민의힘 나경원 의원은 정성호 법무부 장관에게 박 검사 직무정지 사유를 물었다. 정 장관은 서울고검 인권침해점검 태스크포스(TF)로부터 받은 보고를 토대로 “(대북송금 사건) 수사에서 여러 문제가 발생했다”고 했다. 곽규택 의원은 “(박 검사가) 방송에 나가서 활동했다는 것 때문에 정지한 것이냐”며 “만약 그런 것이면 임은정 서울동부지검장도 같이 직무정지 시키라”고 날을 세웠다. 이 밖에도 국민의힘은 “(박 검사에게) 소명의 기회도 주지 않고 법무부가 적법 절차에 따라야 하는데 절차상 하자가 있다”(윤상현 의원), “왜 박 검사만 뭇매를 맞는지 안타깝다. (대북송금 사건은) 대법원 확정판결이 났다”(조배숙 의원)며 박 검사를 적극 옹호했다.
국민의힘은 수사가 잘못됐다면 재심을 신청해야 하지만 그럴 자신이 없는 민주당이 공소취소 공세로 가닥을 잡았다고 본다. 형사소송법상 공소취소는 1심 선고 전에 검사의 신청으로 가능하다. 이 대통령이 취임 전 대북송금 혐의로 기소된 사건이 이 조건에 부합한다.
대척점에 선 민주당은 박 검사를 향한 공세에 박차를 가했다. 전현희 의원은 ‘연어 술 파티’, ‘진술 세미나’가 없었다는 박 검사 주장과 상반된 증언이 국정조사에서 교도관들로부터 나온 점을 짚으며 “(박 검사를) 국회가 위증죄로 고발하고 탄핵소추 절차까지 밟아야 한다”고 했다. 박지원 의원은 ‘수사권으로 보복하면 깡패’라는 윤석열 전 대통령의 과거 발언을 인용하며 박 검사를 “깡패”라고 질타했다. 그러면서 “현직 공무원이 국회를 무시하고 직무가 배제됐는데도 계속 방송에 나가 정치인 입문을 준비한다고 하면 굉장히 큰 문제”라고 했다. 여당은 박 검사가 전날 청문회 형식을 띤 국민의힘 행사에 참석한 점도 중대한 정치 중립 의무 위반이라고 본다. 정 장관도 이 사안과 관련해 박 검사 감찰을 지시했다.
민주당은 이 전 부지사를 변호했던 서민석 변호사와 박 검사 간 통화 녹음파일들이 조작기소의 물증이라고 보고 특검 도입 의지를 재확인했다.
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