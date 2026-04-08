野 “박상용 징계 절차 하자” 與 “위증 고발·탄핵을”

여야는 8일 국회 법제사법위원회에서 박상용 검사에 대한 법무부의 직무정지 조치의 적절성을 두고 정면 충돌했다. 국민의힘은 박 검사가 ‘윤석열 정권 조작기소 진상규명 의혹 국정조사 특위’에서 증언 거부 사유를 소명할 기회를 얻지 못해 방송 출연 등을 통해 장외 메시지를 낸 것을 문제 삼을 순 없다는 입장이다. 더불어민주당은 박 검사의 대북송금 사건 수사가 위법·부당할 뿐 아니라 잇단 방송 출연 등이 공무원의 정치 중립을 위반한 것이라 보고 박 검사 탄핵 필요성을 제기하며 공세 수위를 끌어올렸다.

정성호 법무부 장관이 8일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 쌍방울 대북 송금 사건을 수사한 박상용 검사의 직무정지 관련 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 나경원 의원은 정성호 법무부 장관에게 박 검사 직무정지 사유를 물었다. 정 장관은 서울고검 인권침해점검 태스크포스(TF)로부터 받은 보고를 토대로 “(대북송금 사건) 수사에서 여러 문제가 발생했다”고 했다. 곽규택 의원은 “(박 검사가) 방송에 나가서 활동했다는 것 때문에 정지한 것이냐”며 “만약 그런 것이면 임은정 서울동부지검장도 같이 직무정지 시키라”고 날을 세웠다. 이 밖에도 국민의힘은 “(박 검사에게) 소명의 기회도 주지 않고 법무부가 적법 절차에 따라야 하는데 절차상 하자가 있다”(윤상현 의원), “왜 박 검사만 뭇매를 맞는지 안타깝다. (대북송금 사건은) 대법원 확정판결이 났다”(조배숙 의원)며 박 검사를 적극 옹호했다.



국민의힘은 수사가 잘못됐다면 재심을 신청해야 하지만 그럴 자신이 없는 민주당이 공소취소 공세로 가닥을 잡았다고 본다. 형사소송법상 공소취소는 1심 선고 전에 검사의 신청으로 가능하다. 이 대통령이 취임 전 대북송금 혐의로 기소된 사건이 이 조건에 부합한다.

8일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 국민의힘 나경원 의원 등 법사위원들이 증인 고발의 건 처리에 반대하며 퇴장하고 있다. 연합뉴스

대척점에 선 민주당은 박 검사를 향한 공세에 박차를 가했다. 전현희 의원은 ‘연어 술 파티’, ‘진술 세미나’가 없었다는 박 검사 주장과 상반된 증언이 국정조사에서 교도관들로부터 나온 점을 짚으며 “(박 검사를) 국회가 위증죄로 고발하고 탄핵소추 절차까지 밟아야 한다”고 했다. 박지원 의원은 ‘수사권으로 보복하면 깡패’라는 윤석열 전 대통령의 과거 발언을 인용하며 박 검사를 “깡패”라고 질타했다. 그러면서 “현직 공무원이 국회를 무시하고 직무가 배제됐는데도 계속 방송에 나가 정치인 입문을 준비한다고 하면 굉장히 큰 문제”라고 했다. 여당은 박 검사가 전날 청문회 형식을 띤 국민의힘 행사에 참석한 점도 중대한 정치 중립 의무 위반이라고 본다. 정 장관도 이 사안과 관련해 박 검사 감찰을 지시했다.



민주당은 이 전 부지사를 변호했던 서민석 변호사와 박 검사 간 통화 녹음파일들이 조작기소의 물증이라고 보고 특검 도입 의지를 재확인했다.

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