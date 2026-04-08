호르무즈 개방에 ‘나프타 가뭄’ 해소 기대…미·이란 ‘시한부 휴전’은 변수

미국과 이란이 2주간 휴전과 호르무즈 해협 개방에 합의하면서 나프타 수급이 가능할지 주목된다. 현재 억류된 국내 선박 중 7척에는 약 1400만 배럴의 원유가 실려 있는 가운데 통항이 재개되면 약 20일 이후 중동산 원유와 나프타가 국내로 들어올 수 있을 것이라는 관측이 나온다.

호르무즈 해협 인근의 화물선. 로이터연합뉴스

8일 업계에 따르면 중동산 원유와 나프타를 국내로 수송하는데 걸리는 시간은 약 20일인 것으로 전해졌다. 현 시점을 기준으로 호르무즈 해협 봉쇄가 풀리면 이르면 27일에 중동산 원유와 나프타를 국내에 도입할 수 있다는 추산이다.

현재 정유사들은 중동산 대체 원유와 비축유 등을 활용해 가동률 90% 수준을 유지하고 있는 것으로 알려졌다. 중동산 원유 공급이 어려운 여건에서도 안정적인 생산을 이어가고 있는 것이다. 그만큼 호르무즈 해협 개방까지 버틸 수 있는 여력은 충분하다는 관측이다.

석유화학 기업들은 중동산 나프타 공급 차질로 가동률을 60%대로 낮춘 상태다. 이란 전쟁 이후 나프타 공급 차질을 감안해 선제적으로 가동률을 조정한 것으로, 일부 공장 가동을 멈춰 가동 기간을 최대한 연장하는 전략이다.

실제 LG화학은 지난달 23일 여수 2공장 가동을 중단했다. 롯데케미칼은 이달 실시할 예정이었던 여수 공장 전체에 대한 정기 보수 일정을 앞당겨 지난달 27일부터 공장 가동을 멈춘 상태다. 가동 재개 시점은 오는 5월 29일이다.

석유화학 업계는 중동산 나프타 공급 재개가 이뤄지면 현재 60%대의 공장 가동률을 80% 수준까지 빠르게 회복시킬 것으로 기대하고 있다.

다만 일각에선 미국과 이란의 휴전 협상 결과를 지켜봐야 한다는 얘기도 들린다. 양국이 입장차를 좁히지 못해 호르무즈 해협이 또다시 막힐 가능성을 완전히 배제하긴 어렵다는 의미다.

업계 관계자는 “정유사와 석유화학 기업들이 중동산 원유, 나프타 공급 차질에 선제적으로 대응하며 이달까지 안정적 생산을 이어갈 수 있는 물량을 확보한 상태”라며 “호르무즈 해협이 열려 이달 말부터 중동산을 국내에 도입하면 공장 가동률을 빠르게 회복시킬 수 있을 것”이라고 전했다.

한편 강훈식 대통령 비서실장은 이재명 대통령의 전략경제협력 특사 자격으로 중동 지역에서 원유 등의 확보를 위해 전날 출국했다. 강 실장은 카자흐스탄, 오만, 사우디아라비아를 방문해 원유 및 나프타 확보 방안을 협의할 예정인 것으로 알려졌다.

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