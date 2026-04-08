대전 오월드 탈출 늑대 인근 사거리서 목격… 하교시간 안전 당부

대전오월드에서 늑대 1마리가 탈출해 당국이 수색에 나섰다.

8일 중구 사정동 대전오월드에 따르면 이날 오전 9시30분쯤 1살짜리 성체 늑대 1마리가 동물원 우리를 탈출했다. 늑대는 인공포육을 하다가 늑대사에 합사하는 과정에서 벌어진 울타리 사이 틈새로 나간 것으로 파악된다.

8일 대전 오월드에서 탈출한 늑대 1마리가 대전 도심에서 배회하고 있는 것으로 확인됐다. 현재소방, 경찰, 오월드, 금강유역환경청, 엽사 등이 수색 및 포획 작업을 하고 있다. 뉴스1

오월드와 중구, 경찰, 소방 당국 등은 합동으로 수색 및 포획 작업에 나서고 있다. 주변 폐쇄회로(CC)TV 확인 결과 늑대는 현재 오월드 밖 근처 사거리까지 나간 것으로 확인됐다.

오월드는 늑대 탈출 후 입장객이 출입하지 못하게 조치했다.

오월드측은 소방당국엔 늑대가 탈출한 지 1시간여 가까이 지난 오전 10시24분쯤 알린 것으로 확인됐다. 자체적으로 내부 수색을 하다 실패하자 소방당국에 뒤늦게 알린 것으로 보인다.

관계당국은 5시간 째 외부 도로 등 인근지역을 수색 중이다. 경찰은 인근지역 학생들의 하교시간인 오후까지 포획이 지체되고 있어 필요시 시민 안전을 위해 유해야생동물 포획단에 현장 출동을 요청할 계획이다.

오월드의 늑대 보유 개체수 약 20마리이다.

대전시는 이날 오전 10시50분쯤 ‘오월드에서 늑대 1마리가 탈출했다. 동물원 내에서 수색 및 포획 중이며 방문객 및 인근 주민은 안전에 유의해달라’는 안내문자에 이어 오후 2시쯤 ‘오월드 탈출 늑대는 성체이며 현재 하교시간으로 동물원 인근 가정과 학교는 아동 안전확보에 집중해달라. 발견시 접근금지 및 119신고 바란다’는 문자를 재차 발송했다.

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