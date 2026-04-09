검색

‘오독오독’ 한식 맛집 봄 한정 메뉴 ‘세발나물’?…초간단 무침·전, 항산화 덩어리 레시피 [FOOD+]

관련이슈 FOOD+ , 이슈플러스

입력 : 수정 :
박윤희 기자 pyh@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

된장무침·전으로…세발나물 활용 간단 레시피

봄은 일 년 중 나물이 가장 맛있는 계절이다. 그중에서도 세발나물은 아삭한 식감과 짭조름한 맛으로 많은 이들이 찾는 대표적인 제철 식재료다. 조리법도 간단해 요리 초보자도 부담 없이 즐길 수 있다.

 

세발나물은 아삭한 식감과 은은하게 짭조름한 맛으로 많은 이들의 입맛을 사로잡는 제철 식재료로 손꼽힌다. 클립아트코리아 제공
세발나물은 아삭한 식감과 은은하게 짭조름한 맛으로 많은 이들의 입맛을 사로잡는 제철 식재료로 손꼽힌다. 클립아트코리아 제공

8일 한국민속대백과사전에 따르면 세발나물은 해안가의 염분이 있는 곳에 자생하는 염생식물이다. 잎과 줄기가 가늘다고 해 ‘세발나물’이라는 이름이 붙여졌다. 씹을 때 아삭거리면서 톡톡 터지는 듯한 식감이 식욕을 자극하고, 비타민C와 미네랄이 풍부해 노화 예방 효과가 탁월한 것으로 알려졌다.

 

세발나물에는 플라보노이드 등 항산화 성분이 포함돼 있어 체내 활성산소를 제거하고 세포 노화를 늦추는 데 기여한다. 이로 인해 면역력 강화와 피부 건강 개선에도 도움을 줄 수 있다. 또한 칼슘과 마그네슘, 칼륨 등이 함유돼 있어 뼈 건강과 체내 전해질 균형 유지에 이로운 식품이다.

 

다이어트 식단에도 적합하다. 세발나물 칼로리는 100g 기준 약 15~20kcal정도에 불과하고, 포만감이 높아 부담 없이 먹을 수 있다. 또 특유의 짭조름한 맛 덕분에 별도의 소금 사용을 줄일 수 있어 저염식 식단으로도 활용하기 좋다. 

 

세발나물을 활용한 대표적인 요리로는 ‘된장무침’이 꼽힌다. 간단한 조리 과정만으로도 특유의 아삭한 식감과 고소한 풍미를 살릴 수 있어 봄철 밑반찬으로 인기가 높다.

 

먼저 세발나물을 흐르는 물에 여러 번 깨끗이 씻어 염분과 이물질을 제거한다. 이후 끓는 물에 약 10~15초 정도 살짝 데친 뒤 곧바로 찬물에 헹궈 아삭한 식감을 살린다. 

 

양념장은 된장 1큰술, 다진 마늘 1작은술, 참기름 1큰술, 깨소금을 넣어 준비한다. 

 

물기를 뺀 세발나물에 양념장을 넣고 가볍게 버무리기만 하면 완성된다. 마무리로 참기름을 약간 더하면 고소한 풍미를 한층 끌어올릴 수 있다.

 

완성된 세발나물 된장무침은 갓 지은 밥과 함께 먹어도 좋고, 육류 요리와 곁들이면 느끼함을 잡아주는 역할을 해 더욱 균형 잡힌 식사를 즐길 수 있다.

 

바삭하게 부쳐낸 세발나물전을 간장과 식초를 섞은 간장 양념장에 찍어 먹으면 밥 반찬은 물론, 간단한 술안주로도 손색이 없다. 구글 제미나이 생성 이미지
바삭하게 부쳐낸 세발나물전을 간장과 식초를 섞은 간장 양념장에 찍어 먹으면 밥 반찬은 물론, 간단한 술안주로도 손색이 없다. 구글 제미나이 생성 이미지

또 다른 추천 레시피는 ‘세발나물 전’이다. 세발나물 한 줌(약 150g)과 부침가루 1/2컵, 물 1/2컵, 달걀 1개, 식용유를 준비한다. 흐르는 물에 깨끗이 손질한 세발나물은 먹기 좋은 길이로 미리 잘라둔다.

 

볼에 부침가루와 물, 달걀을 넣고 잘 섞어 반죽을 만든 후 세발나물을 넣어 고루 버무린다. 

 

중불로 달군 팬에 식용유를 넉넉히 두르고 반죽을 얇게 펴 올린 뒤 앞뒤로 노릇하게 부쳐내면 된다. 이때 너무 두껍지 않게 펼쳐 바삭한 식감을 살리는 것이 포인트다. 

 

완성된 전에 간장을 곁들이면 밥 반찬은 물론, 간단한 술안주로도 손색이 없다. 

 

다만, 세발나물은 100g당 나트륨 함량이 321mg으로 채소류 가운데 높은 편에 속한다. 따라서 조리 전 끓는 물에 가볍게 데쳐 염분을 줄인 뒤 섭취하는 것이 좋다. 또한 한꺼번에 많은 양을 섭취할 경우 소화 불량이나 복부 팽만을 유발할 수 있어 주의가 필요하다.


박윤희 기자 pyh@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

[포토] 앤 해서웨이 '아름다운 미소'
  • [포토] 앤 해서웨이 '아름다운 미소'
  • [포토] 김고은 '상큼 발랄'
  • 아이유 '상큼 발랄'
  • 공승연 '완벽한 미모'