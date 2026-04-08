추미애 “용광로 선대위 구성하고 국정상황 연계해 실시간 대응” [6·3의 선택]

더불어민주당 추미애 경기지사 후보는 8일 “경기도에 민생과 경제 등 전문가 그룹을 잘 모시겠다”며 “용광로 선거대책위원회 인사를 구성하고 진영과 이념을 넘어 통합형 실용인사로 경기도의 미래를 준비하겠다”고 밝혔다.

더불어민주당 6·3 지방선거 경기도지사 후보로 확정된 추미애 의원이 8일 서울 여의도 국회 소통관에서 현안 기자회견을 하고 있다. 뉴스1

추 후보는 국회에서 연 기자회견에서 용광로 선대위를 기반으로 “국정 상황과 연계한 실시간 대응이 가능한 소통시스템을 만들겠다”며 이같이 밝혔다. 또 “경기도 31개 시·군 민주당 후보들이 확정되는 대로 민생현안을 즉시 논의할 것”이라고 했다. 이를 위해 “가칭 ‘민주당 경기민생 대책위원회’를 꾸려 현안에 대처하겠다”며 “경기도 곳곳의 생생한 목소리를 경청하고 경기도에 맞는 미래 비전을 만들겠다”고 했다.

추 후보는 “K반도체클러스터의 성공적인 완성과 민·군 겸용 첨단산업을 육성해 지역 내 균형발전을 도모하겠다”며 “교통불편 해소, 주거복지 개선, 최소 돌봄 기준선을 만들어 경기도 보편적 복지 수준을 향상시키겠다”고 했다. 아울러 “도민의 눈높이에 맞춰 실천 가능한 생활 밀착형 정책들을 마련해 1420만 경기도민의 행복한 삶을 책임지겠다”고 했다.

추 후보는 당정이 26조원 규모 전쟁 추가경정예산안 편성으로 경제위기 극복을 위한 노력을 이어가는 점을 언급하며 “저 역시 어려운 순간의 위기를 버텨낸 경험으로 경기도가 경제위기 극복에 선순환될 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다. 그는 “저는 당대표를 지내며 대선, 지방선거, 보궐선거 등 모든 선거를 승리로 이끈 경험이 있다”며 “이번에도 반드시 해낼 것”이라고 했다. 그러고선 “이재명정부의 국정 철학을 공유하고 실용주의 대한민국에 맞는 경기도로 행정 혁신을 꾀할 것”이라고 했다.

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