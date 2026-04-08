“부모와 다퉈서” 오피스텔 6개 층 복도에 불 지른 20대

인천에서 새벽 시간대 특정 오피스텔의 층을 돌아다니며 복도에 불을 낸 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 출동한 경찰에 현행범으로 체포된 그는 “부모와 다퉈서 그랬다”는 취지로 진술했다.

사진=인천소방본부 제공

인천 남동경찰서는 현주건조물 방화 혐의로 20대 A씨를 체포했다고 8일 밝혔다. A씨는 이날 오전 0시쯤 인천시 남동구 구월동 한 오피스텔 7∼12층 복도에 설치된 제연 설비에 휴대용 라이터로 불을 지른 혐의를 받고 있다.

이 불로 화재 발생 시 연기를 외부로 배출 제연댐퍼 회로기판 6개가 타고 각 층 부속실에 그을음이 생겨 소방서 추산 103만원의 재산 피해가 났다. 당시 오피스텔 거주자 약 120명이 자력으로 대피하는 소동이 빚어졌지만 다행히 인명 피해는 없었다.

소방 당국은 오전 0시18분쯤 “타는 냄새가 난다”는 주민의 신고를 받고 오전 0시31분쯤 불을 모두 껐다. 경찰 관계자는 “A씨가 오피스텔 주민인지 등 추가 경위를 조사한 뒤 구속영장 신청을 검토할 방침”이라고 말했다.

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