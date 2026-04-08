“부모와 다퉈서” 오피스텔 6개 층 복도에 불 지른 20대

인천에서 새벽 시간대 특정 오피스텔의 층을 돌아다니며 복도에 불을 낸 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 출동한 경찰에 현행범으로 체포된 그는 “부모와 다퉈서 그랬다”는 취지로 진술했다.
인천 남동경찰서는 현주건조물 방화 혐의로 20대 A씨를 체포했다고 8일 밝혔다. A씨는 이날 오전 0시쯤 인천시 남동구 구월동 한 오피스텔 7∼12층 복도에 설치된 제연 설비에 휴대용 라이터로 불을 지른 혐의를 받고 있다.
이 불로 화재 발생 시 연기를 외부로 배출 제연댐퍼 회로기판 6개가 타고 각 층 부속실에 그을음이 생겨 소방서 추산 103만원의 재산 피해가 났다. 당시 오피스텔 거주자 약 120명이 자력으로 대피하는 소동이 빚어졌지만 다행히 인명 피해는 없었다.
소방 당국은 오전 0시18분쯤 “타는 냄새가 난다”는 주민의 신고를 받고 오전 0시31분쯤 불을 모두 껐다. 경찰 관계자는 “A씨가 오피스텔 주민인지 등 추가 경위를 조사한 뒤 구속영장 신청을 검토할 방침”이라고 말했다.
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