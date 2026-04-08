정국, 심야 라방 사과 "아미에게 미안…자제하겠다"

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS) 멤버 정국(전정국)이 최근 심야 라이브 방송에서 보여준 인간적인 면모와 그를 둘러싼 시선에 대해 자신의 솔직한 심경을 밝혔다.

정국은 8일 새벽 팬 소통 플랫폼 위버스를 통해 "최근 한 라이브에 대해 아미(ARMY)들에게 사과는 하고 가야겠다"며 운을 뗐다.

그는 "개인적으로 뭔가 크게 잘못을 했나 생각하면 사실 잘 모르겠다. 전 공인도 아니고, 이쪽 업계 분들이 다 하는 말들이다"라며 소신을 드러내면서도, "이때까지 그런 모습을 보여드리지 않았기에 아미들이 보기에 불편했을 수 있다는 생각이 들었다. 우리 아미니까 미안하다고 하고 싶고, 자제하겠다"라고 팬들을 향한 깊은 애정을 보였다.

그러면서 "그날 너무 기분이 좋았나보다. 제가… 그래서 미안하고 그리고 그냥 뭐 뭐든 까기 바쁜 사람들한테는 사실 뭐 별 얘기 안하고 싶다"고 덧붙였다.

해당 건의 발달은 지난 2월26일 정국이 지인들과 함께한 자리에서 정제되지 않은 언어와 행동을 여과 없이 노출하면서부터다.

당시 "내 삶을 내 방식대로 살겠다"며 자신의 내면을 가감 없이 드러낸 그의 선언은, 완벽함만을 강요받는 K팝 아이돌이라는 투명한 유리 벽을 깨고 한 인간으로서 숨 쉬고자 하는 치열한 몸부림으로 읽혔다.

일부의 우려 섞인 시선도 존재하나, 이는 톱스타라는 왕관의 무게를 견디며 전 세계적인 팝스타로 도약한 한 청년이 겪는 필연적인 과정에 가깝다는 반응도 나왔다.

한편 정국이 속한 방탄소년단은 오는 9일 경기 고양 고양종합운동장에서 대규모 월드 투어 '아리랑' 포문을 연다.

<뉴시스>

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