李, 鄭·張에 “요즘도 손 안 잡나요?… 연습해보자” [李대통령·여야 대표 회동]

이재명 대통령이 7개월 만에 성사된 여야 대표 오찬 회동에서 연신 손을 맞잡고 농담을 건네며 ‘초당적 협력’을 요청했다. 더불어민주당과 국민의힘을 각각 상징하는 파란색과 빨간색이 배색된 ‘통합 넥타이’를 맨 이 대통령은 국민의힘 장동혁 대표와 자연스러운 스킨십을 이어가며 중동 상황 위기 극복을 위한 여야의 공동 노력을 당부했다.

이재명 대통령이 7일 청와대에서 여야정 민생경제 협의체 회담에 앞서 기념촬영 중 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표와 손을 잡고 있다. 뒷줄은 왼쪽부터 강훈식 대통령비서실장, 김민석 국무총리, 홍익표 정무수석. 연합뉴스

이 대통령은 7일 청와대 본관에서 열린 오찬 회담에 앞서 환한 미소로 여야 지도부를 직접 맞이했다. 민주당 정청래 대표와 악수하며 “환영합니다”라고 인사한 뒤 장 대표에게도 “반갑습니다”라며 악수를 건넸다. 동행한 국민의힘 최보윤 수석대변인과 송언석 원내대표와도 웃으며 악수를 나눴다.



참석자들은 본관 내 계단 앞에서 손을 잡고 기념 촬영을 했다. 이 대통령은 자신의 오른쪽과 왼쪽에 각각 자리한 정 대표와 장 대표에게 “두 분이 요새도 손 안 잡고 그러는 것 아니죠. 연습 한 번(해보세요)”이라고 말하며 두 사람의 손을 직접 맞잡게 했다. 이어 그 위에 자신의 손까지 포개며 협치와 통합의 이미지를 강조했다. 정 대표와 장 대표도 웃으며 응했고, 회담은 한층 누그러진 분위기 속에서 시작됐다.



이 대통령의 이런 태도는 오찬장 안에서도 이어졌다. 회담 사회를 맡은 홍익표 청와대 정무수석이 장 대표부터 모두발언을 해달라고 하자 장 대표는 “정 대표 먼저”라고 말했고, 이에 이 대통령은 “먼저 하세요”라며 장 대표의 오른손을 잡았다. 이 대통령은 “손님 먼저”라고 언급하기도 했다.



대화가 시작된 뒤에도 이 대통령은 양측의 충돌을 완화하는 역할을 자임했다. 장 대표가 추가경정예산(추경)안 등을 비판하자 뒤이어 발언한 정 대표가 이를 반박했고, 이에 이 대통령은 장 대표를 향해 “약간 억울하시죠. 반박당해서”라고 말했다. 그러면서 “제가 나중에 얘기하겠다”며 우선 여야 대표가 번갈아 대화하라고 제안했다.



이 대통령은 “일방적인 주장을 하고 나가면 나중에 왜곡될 수도, 억울할 수도 있다”고 언급했고, 이에 장 대표도 “이게 좋은 것 같다. 밥은 여의도 돌아가서 먹어도 괜찮다”고 호응했다. 이 대통령은 “이게 말리는 과정”이라고도 했다.



회담에서 양측의 신경전이 완전히 사라진 것은 아니었다. 장 대표는 정 대표가 아쉬움을 드러낸 행정통합 무산 문제를 다시 거론했고, 이 대통령이 “원래 반대 신문은 주신문에 대한 걸 하는 것”이라고 하자 장 대표는 “요즘 재판이 예전처럼 법대로 진행되는 게 아니어서”라고 응수하기도 했다. 화기애애한 장면 사이로 여야 간 긴장감이 여전히 살아 있음을 보여줬다. 이날 오찬 메뉴로는 채소와 해물이 어우러져 하나가 된다는 의미의 오방색 해물 잡채, 화합의 의미를 담은 단호박을 섞은 타락죽이 살치살 구이, 배춧국 등과 함께 올랐다.

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