“45일 휴전 중요 진전” vs “영구 종전만 수용”… 美·이란 ‘딴소리’

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 제시한 협상 시한이 다가오면서 양국이 중재국을 통해 전달받은 협상안이 극적으로 타결될지, 양측이 지금까지보다 더한 파국으로 치달을지 이목이 쏠리고 있다.



협상안의 골자는 45일간의 휴전과 호르무즈해협의 재개방 등 전세계가 시급하게 바라는 조건들이지만 트럼프 행정부와 이란 신정체제의 입장에 간극이 크고 불신도 깊어 기대감은 크지 않다는 평가다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 워싱턴 백악관 브리핑룸에서 진행된 기자회견에서 취재진의 질문에 답하며 총을 쏘는 시늉을 하고 있다. 워싱턴=AP연합뉴스

6일(현지시간) 미국 워싱턴포스트(WP) 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 워싱턴 백악관에서 열린 ‘부활절 달걀 굴리기’ 행사에서 기자들을 만나 “그들(중재국들)이 제안을 해왔다”며 “중요한 진전이다. 충분하지는 않지만 매우 중요한 내용”이라고 밝혔다. 앞서 미 언론들은 휴전 후 종전에 이르는 2단계 중재안이 미국과 이란에 전달됐다고 보도한 바 있다.



백악관의 한 관계자는 45일간의 휴전안에 대해 “여러 아이디어 중 하나로 대통령이 검토 중이지만 아직 이를 승인하지는 않았다”고 AFP통신에 말했다. 반면, 폴리티코는 트럼프 행정부가 스티브 윗코프 대통령 중동특사와 재러드 쿠슈너가 주도하고 있는 이란 접촉에 J D 밴스 부통령을 투입하는 방안을 검토 중이라고 보도하기도 했다. 백악관 내에서 군사적 압박과 외교적 해법 중 어떤 방안을 우선해야 하는지 결정이 완벽히 이루어지지 않은 것으로 풀이된다. 이에 따라 트럼프 대통령이 ‘TACO(Trump Always Chickens Out·트럼프는 항상 겁먹고 물러선다)’ 논란을 감수하고 시간을 벌기 위해 또 한 번 협상 시한을 연장할 가능성도 여전히 제기된다.



이란은 이미 종전안에 대한 명확한 거부 입장을 내놨다. 이란 관영 IRNA 통신에 따르면 이란은 이날 10개 조항으로 구성된 답변서에서 ‘일시적 휴전’은 절대로 받아들일 수 없다며 완전하고 영구적인 종전이 필수적임을 재확인했다.



이란은 이외에도 역내 적대 행위 중단, 호르무즈해협 안정 통행을 위한 프로토콜(규약) 수립, 전후 재건 지원, 제재 해제 등 요구 사항을 전달했다고 통신은 전했다.

트럼프 대통령이 이날 호르무즈해협과 이란 석유를 얻겠다는 의중을 내비치면서 협상은 더 어려워질 것으로 전망된다.

트럼프 대통령은 이날 백악관 기자회견에서 “내가 받아들일 수 있는 합의를 해야 한다. 그 합의의 일부는 우리가 석유와 그 밖의 모든 것의 자유로운 이동을 원한다는 것”이라며 호르무즈해협 개방이 이란과의 합의에서 최우선 순위임을 거듭 강조했다. 그러면서 이란의 통행료 부과 움직임에 대해 “우리도 통행료를 받는 건 어떤가? 나는 그들이 받게 두는 것보다 우리가 받는 게 낫다고 본다”고 말했다.



또 트럼프 대통령은 “만약 내게 선택권이 있다면, 나는 (이란의) 석유를 가져가고 석유를 보유하며 많은 돈을 벌고 이란 국민을 지금까지 그들이 받아온 것보다 훨씬 더 잘 돌볼 것”이라며 이란 석유 산업 장악도 중요한 협상 조건 중 하나임을 암시했다.

호르무즈 인근에 떠 있는 화물선. 로이터연합뉴스

협상 전망에 대해 미국 월스트리트저널(WSJ)은 “미 행정부 내부에서도 미국과 이란의 입장 차이가 협상 시안까지 좁히기에는 크다”며 “아랍권 인사들은 협상이 진전되더라도 미국이 이란 내 목표물을 계속 공격하고, 이스라엘이 고위 인사들을 제거하기 위한 공습을 계속할 것으로 의심하고 있다”고 전했다.



전쟁의 또 다른 ‘플레이어’인 이스라엘이 협상 성사를 달가워하지 않는다는 점도 중요 변수다. 미국과 이란의 휴전 논의 관련 보도가 나온 이후 오히려 대이란 공세를 강화한 이스라엘은 이날도 테헤란의 공항 3곳을 공습해 항공기와 헬리콥터 여러 대를 타격했다고 주장했다. 이어 이스라엘은 7일 성명을 통해 이란 국민은 기차 이용을 자제하라고 경고했다.

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