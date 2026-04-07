6전7기 오중기, 이재명 정부서 예산을 가져올 유일한 후보 [6·3의 선택]

"이재명 정부에서 중앙정부 예산을 대거 가져올 유일한 후보는 저 오중기 뿐입니다"

6·3 지방선거에서 더불어민주당의 최대 험지로 꼽히는 경북도지사 선거에 출마하는 오중기(58) 민주당 경북도지사 예비후보는 “이재명 정부의 실용주의 바람이 경북까지 넘어오고 있다”라면서 “남들은 ‘기적’이다, ‘택도 없는 소리다’라고 하지만, 이번에는 이겨보는 선거를 할 생각”이라고 강조했다.

오중기 더불어민주당 경북도지사 예비후보가 7일 오전 포항시청 브리핑룸에서 경북도지사 출마를 공식 선언하고 있다.

전날 국회와 경북도의회에서 출마 선언 기자회견을 가진 이후 7일 고향 포항에서 마련한 기자회견에서다.

그는 지난 총선 4차례 도전과 경북도지사 2차례 등 이번이 6전7기의 도전이다.

경북도지사 출마할 때는 없었던 자랑거리도 말했다. 그는 “정청래 대표가 직접 불러서 환영식을 하면서 옷도 입혀주고 방송도 같이하며 전폭적인 지원까지 약속했다”라며 “15일을 기점으로 당에서 우리 지역에 대한 대대적인 지원 정책이 나올 것”이라고 자신했다.

특히 “포항의 포스코는 철강 관세를 비롯해 중국발 저가 철강 위협, 산업용 전기요금 인상으로 인한 전력비 부담 등으로 큰 타격을 받고 있는데, 포스코에서의 SMR(소형모듈원전) 가능성 등을 타진해보고 진행해보려 한다”라면서 “내 머릿속에서만 뭔가를 자꾸 하려다 그동안 선거에서 패배했다면, 이제는 경청을 통해 능동적으로 해결책을 찾아보려 한다”고 설명했다.

선거 때마다 특정 정당의 깃발만 보고 찍었던 오랜 관성의 사실을 기필코 끊어내야 한다는 점을 강조한 오 예비후보는 “이재명 대통령과 함께 대한민국과 경북의 미래를 활짝 열어가겠다. 기회를 달라”고 호소했다.

그는 “20년간 경북을 지키며 6차례 선거에서 패배하면서도 좌절 대신에 경북의 자존심을 다시 세우라는 도민의 무서운 명령을 받드는 시간으로 삼았다”며 “멈춘 경북의 심장을 되살리자는 일념 하나로 나선 오중기에게 투자해 달라”고 했다.

김부겸 대구시장 후보와 원팀으로 멈춰버린 행정통합 논의를 다시 불태우겠다고 자신한 오 예비후보는 “행정통합이 필요한 이유와 통합을 통해 경북이 어떻게 성장하고 발전할 수 있는지를 설명하고 주민들을 설득하겠다”며 “물론 주민들의 생각을 경청하면서 해결하겠다”고 밝혔다.

오중기(가운데) 6·3 지방선거에서 더불어민주당 경북도지사 예비후보가 7일 포항시청 브리핑룸에서 가진 출마 선언 기자회견에서 박희정 포항시장 예비후보 등 포항지역 출마자들과 두 손을 맞잡고 승리를 기원하고 있다.

오중기 후보는 “대통령의 국정 철학 기조를 굳건하게 받들고, 이재명을 설득해 예산을 받아올 수 있는 사람은 경북에서 나밖에 없다”며 “이 기회를 제대로 활용해 경북이 변화·발전할 기회를 만들 생각”이라고 밝혔다.

이어 “경북도지사는 오중기가 반드시 될 것”이라고 거듭 강조했다.

특히 그는 경북도지사에 당선되면 최근 지역정가에 논란이 되고 있는 일명 포스코 '빨대' 일부 정치인들에 대한 철저한 검증 작업을 마무리하겠다고 강조했다.

한편 포항 대동고와 영남대 철학과를 졸업한 오중기 예비후보는 20년 넘게 험지인 경북지역에서 민주당의 가치를 지키며 경북도당 위원장을 역임했다.

문재인 정부 시절 청와대 균형발전비서관실 선임행정관을 거치며 국정 실무와 중앙 네트워크를 탄탄히 다졌다는 평가를 받는다.

2018년 경북도지사에 선거에서 34%의 득표율을 기록하는 등 경북의 변화를 이끌고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지