[재미로 보는 오늘의 운세] 4월 8일 (수요일) 66년생, 몰락과 회생의 갈림길은 스스로 타개하라

96년생 경쟁보다는 힘을 길러나가며 대비하라. 84년생 자신을 위하여 투자하는데 적극적일 것. 72년생 구하는 대로 주머니에 깊숙이 넣자. 60년생 주어진 시간을 효율적으로 활용해라. 48년생 적당한 선에서 덮어두는 것이 좋다. 36년생 남을 푸대접하면 자신도 푸대접받는다.

97년생 감각이 예민한 사람은 육감에 의존한다. 85년생 정리할 일은 지금 시기가 아니니 미룰 것. 73년생 일이 지연될수록 심리적인 압박이 커진다. 61년생 고정관념을 깨고 현실을 파악해라. 49년생 여유와 양보의 미덕으로 격을 높여라. 37년생 작은 실수를 덮으려다가 일을 크게 만든다.

98년생 행위자체가 자신에게 부담이라면 그만두자. 86년생 선하고 착한 언행이 행운을 불러옴. 74년생 상대의 기분을 파악하기 힘든 정황이다. 62년생 비슷한 분야 종사자들과 친하게 지내라. 50년생 우유부단할수록 손해가 커질 수 있다. 38년생 복잡한 곳에서 분실사고를 당할 우려가 있다.

99년생 가랑비에 옷이 젖으면 몸만 상한다. 87년생 처음에 어렵다고 포기하는 건 좋지 않다. 75년생 주변에서 도와주려 해도 노력 없이 안된다. 63년생 일관성이 결여된 행동은 궁지에 몰린다. 51년생 타인의 말에 따라 생각이 좌지우지된다. 39년생 한치 앞을 내다보기 힘든 것이 현실이다.

00년생 귀인에 뜻에따라 움직이면 길하다. 88년생 신용유지 하는데 각별히 신경 쓸 것. 76년생 마음을 비우면 즐거운 시간을 보낸다. 64년생 투자말고 다른 곳으로 관심을 돌려보라. 52년생 게으른 모습으로 임한다면 낭패 당하기 쉽다. 40년생 몸은 피곤해도 마음만은 구름 위를 난다. 28년생 길이 두 갈래면 오른쪽으로, 세 갈래면 중앙을 택하라.

01년생 신불자는 북동방에 길사가 온다. 89년생 여럿이 있는 장소에 오래 머물지 마라. 77년생 괜찮은 농담과 그렇지 않은 것을 분간해라. 65년생 생존경쟁의 사회임을 절실히 인식한다. 53년생 배움의 시기란 따로 없다. 41년생 자존심을은 꺾는 일도 상당히 중요하다. 29년생 맡은 일이라면 책임을 다하는 것이 좋다.

02년생 물이 흐르는 대로 몸을 맡기면 편하다. 90년생 한 가지씩 차근차근 정리해나가라. 78년생 생각의 폭을 넓힌다면 선택의 폭도 넓다. 66년생 몰락과 회생의 갈림길은 스스로 타개하라. 54년생 친목을 우선으로 교섭하여 입지를 굳혀라. 42년생 처음부터 빌려주지 않는 것이 상책이다. 30년생 끝맺음의 중요성을 각인하고 이어나가라.

03년생 작은 일에 신경을 쓰며 큰 일을 잃는다. 91년생 처세술로 한 단계 뛰어 오를 수 있다. 79년생 경거망동하다 구설에 오르내릴 수 있다. 67년생 사소한 문제로 배우자와 다툴 수도 있다. 55년생 평탄한 국면에 이르니 장점이 극대화된다. 43년생 사리사욕에만 어두운 사람은 피하라. 31년생 기본적인 베이스가 튼튼해야 가치가 있다.

04년생 아무리 급해도 할 일은 하고 넘어가자. 92년생 급박하게 돌아가도 침착하게 대처하라. 80년생 사랑도 운이 없으면 이뤄지기 힘든 법. 68년생 우회적으로 자신의 의사를 전달해보라. 56년생 동쪽에서 뺨맞고 서쪽에서 화풀이 한다. 44년생 경미한 사안에 예민하게 반응하지 마라. 32년생 입장표명은 좋으나 명분이 없으면 힘들다.

05년생 균형감각은 이성적으로 판단하라. 93년생 방심하다 모함이나 함정에 빠질 운. 81년생 주관대로 움직이는 것이 필요하다. 69년생 자신의 판단이 옳다는 것을 입증하라. 57년생 상승국면에 서서히 접어들기 시작한다. 45년생 자식으로 인한 고층은 누구나 있다. 33년생 할 수 없다고 느끼는 것은 집념 부족이다.

06년생 선배나 타인의 말에 해답이 있다. 94년생 잃은 것도 있지만 마음은 편하다. 82년생 전환점이 필요하다면 가까운 곳을 찾아라. 70년생 언행이 일치하지 않으면 진행도 늦다. 58년생 거사를 앞두고 가벼이 움직이지 마라. 46년생 가슴으로 느끼는 것이 더욱 중요하다. 34년생 한발 뒤로 물러서 생각하면 개운해진다.

95년생 당면한 어려움은 차츰 풀려 나감. 83년생 해야될 일과 하지 말아야 될 일을 분간하라. 71년생 믿음이 약하면 위기상황을 벗어나기 힘들다. 59년생 오늘 주어진 것에 충실하자. 47년생 좋은 일이 있더라도 들뜨지 마라. 35년생 먼길을 우회하지 말고 지름길을 향하라.

백운철학원

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