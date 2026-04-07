"우리 지선이" 신동엽·박성광, 故박지선 향해 손인사

개그맨 신동엽과 박성광이 고(故) 박지선을 호명하며 추모의 뜻을 전했다.
지난 6일 공개된 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 KBS 22기 공채 개그맨 동기인 박성광, 박영진, 허경환이 게스트로 출연했다.
이날 방송에서 세 사람은 2007년에 데뷔해 20년 차를 맞은 소회를 밝히며 김준현, 장도연, 김원효, 양상국 등 동기들의 이름을 차례로 나열했다. 신동엽 역시 "다 잘나가기가 쉽지 않은데"라며 이들의 활약에 공감했다.
동기들의 이름이 언급되던 중 박성광은 "(박)지선이도, 박지선도"라고 덧붙이며 세상을 떠난 동기 박지선을 챙겼다.
이에 신동엽은 "그렇지. 우리 지선이, 우리 지선이"라고 읊조리며 하늘을 향해 손 인사를 건넸다.
이를 본 박성광 역시 환한 표정으로 신동엽을 따라 하늘을 향해 손을 흔들며 고인에게 인사를 전했다.
박지선은 지난 2020년 11월 2일 서울 마포구 자택에서 모친과 함께 숨진 채 발견됐다.
<뉴시스>
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지