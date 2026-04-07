삼성전자 분기 영업이익 50조원 돌파...증권가 목표주가 ‘36만원’ 제시

삼성전자가 7일 연결재무제표 기준 올해 1분기 잠정 실적 매출액 133조원, 영업이익 약 57조2000억원을 기록했다고 밝혔다. 분기 기준 역대 최대 매출액이다. 전체 기업을 놓고 봐도 국내 기업 중 분기 매출 100조원을 넘어선 것은 처음이다. 아울러 삼성전자가 분기로만 영업이익 50조원을 넘어 선 것도 첫 기록이다. 증권가는 삼성전자 목표주가를 36만원으로 올려 잡고 하반기 실적 역시 긍정적인 상승추세를 보일 것으로 예측했다.

사진=뉴스1

KB증권은 7일 보고서를 통해 올해 1분기 삼성전자 실적과 향후 성장 전망을 분석했다. 김동원·강다현 KB증권 연구원은 “KB증권은 삼성전자 목표주가를 36만원으로 상향한다”며 “디램(DRAM) 가격이 250% 상승하고 낸드(NAND) 가격도 187% 오르면서 전년 동기 대비 상승 전망을 반영해 2026년과 2027년 영업이익 추정치를 각각 327조원 488조원으로 상향 조정한다”고 말했다.

연구원들은 “1분기 메모리 가격은 예상치를 상회했고 상승흐름은 2분기에도 이어지고 하반기로 갈수록 더욱 강화할 전망”이라며 “이에 따라 영업이익은 1분기를 기점으로 본격적인 가속 구간에 진입할 것으로 예상한다”고 밝혔다. 이어 “특히 인공지능(AI) 데이터센터 수요 확대에 따른 메모리 탑재량 증가가 비용 부담을 충분히 상쇄해 가격 상승에 대한 수요 저항은 구조적으로 낮아지고 있다”고 분석했다.

KB증권은 올해 삼성전자 영업이익을 327조원으로 전망했다. 연구원들은 “메모리 공급 부족 장기화에 따른 가격 상승 효과로 영업이익은 전년 대비 8배 증가한 327조원에 이를 전망”이라며 “이는 월 평균 27조원, 일 평균 9000억원 이익 창출을 의미한다”고 설명했다.

삼성전자의 주가 역시 높은 영업이익 전망치와 비례할 것으로 내다봤다. 김동원·강다현 연구원은 “AI에 필수인 메모리 탑재량 증가 추세는 향후 수 년간 이어질 전망”이라며 “이에 삼성전자는 2027년 327조원, 2027년 488조원의 영업이익을 달성하며 글로벌 영업이익 1위 기업으로 도약할 전망”이라고 강조했다.

이어 “2026년 엔비디아와 삼성전자 영업이익 격차는 30조원에 불과한 반면 현재 삼성전자 시가총액은 글로벌 영업이익 1위 엔비디아 대비 19%, 글로벌 11위 TSMC 대비 57% 수준에 불과해 향후 밸류에이션 매력은 매우 높다”고 평가했다.

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