독주하는 쿠팡, 무섭게 쫓는 테무·알리…재편되는 이커머스 지도

쿠팡의 대규모 정보 유출 사태 이후에 신규 유입은 상대적으로 적었지만 여전히 시장에서 굳건한 자리를 지키고 있는 것으로 나타났다. 이 가운데 알리익스프레스와 테무 등 중국발 이커머스 플랫폼의 성장세도 두드러졌다.

서울 송파구 쿠팡 본사의 모습. 뉴시스

7일 데이터 테크 기업 아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 지난 3월 쿠팡의 월간활성사용자(MAU)는 3503만명으로 집계됐다. 이는 지난 1월 3401만명, 2월 3364만명과 비교해 소폭 증가한 수준으로 파악됐다.

지난달 국내 주요 커머스 플랫폼인 11번가(815만명)와 네이버플러스 스토어(777만명), G마켓(681만명)이 뒤를 이었지만 쿠팡과 격차는 여전히 컸다.

지난해 11월 정보 유출 사태에도 불구하고, 쿠팡은 새벽·로켓 배송에 기반한 탄탄한 충성 고객층을 확보하며 국내 커머스 시장 내 지배력을 더욱 공고히 한 것으로 보인다.

중국계 플랫폼 중에서는 테무(742만명)와 알리(712만명)가 나란히 700만명대를 기록하며 상위권에 안착했다.

테무와 알리 플랫폼 이용자를 합하면 1454만명 수준으로, 이는 쿠팡을 제외한 국내 주요 커머스 플랫폼 사용자 수를 웃도는 규모다.

특히 신규 앱 설치에서는 테무의 상승세가 두드러졌다. 테무는 지난달 쇼핑 앱 부문에서 신규 설치 74만9320건으로 전체 1위를 기록하며 가장 많은 신규 이용자를 끌어들였다. 지난 2월(67만913건)에 이어 두 달 연속 1위를 차지한 것이다. 알리 앱도 지난달 36만9020건 설치되며 상위권을 유지했다.

네이버플러스 스토어는 67만4100건으로 2위에 오르며 국내 플랫폼 가운데 가장 높은 신규 설치 수를 보였다.

반면, 쿠팡은 같은 기간 46만1270건 설치로 이용자 규모 대비 신규 유입은 상대적으로 제한적이었다.

업계에서는 국내 이커머스 시장이 쿠팡의 독주 체제 속에서 테무와 알리를 중심으로 한 중국 이커머스 플랫폼의 침투가 본격화하는 양상이라는 관측이 나온다.

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