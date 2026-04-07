120만원 입금하고 물건 보냈는데 ‘먹튀’… 플랫폼 책임 회피에 소비자만 운다

​ 최근 당근마켓, 번개장터 등 플랫폼을 통한 중고 거래가 활발해지면서 관련 소비자 피해도 급증하고 있다. 게티이미지뱅크

중고 거래 플랫폼 시장이 급성장하면서 관련 소비자 피해가 봇물 터지듯 쏟아지고 있다.

◆ 피해 구제 신청 1년 만에 2배… ‘당근’은 5년 새 29배 폭증

7일 국회 정무위원회 소속 이양수 의원이 한국소비자원으로부터 제출받은 ‘중고거래 사이트 관련 피해구제 현황’에 따르면, 지난해 주요 플랫폼(당근마켓·번개장터·중고나라)을 대상으로 한 피해구제 신청은 총 175건으로 집계됐다. 이는 전년(82건) 대비 2배 이상 늘어난 수치이며, 3년 전인 2022년(18건)과 비교하면 10배에 달하는 수준이다.

업체별로는 최근 5년간 번개장터가 133건으로 가장 많았고 당근마켓(125건), 중고나라(77건)가 뒤를 이었다. 특히 당근마켓의 경우 2021년 한 해 3건에 불과했던 피해 신청이 지난해 88건으로 늘어나며 가파른 상승세를 보였다.

◆ “안전 결제했는데 환불 불가”… 플랫폼-소비자 간 분쟁 심화

과거 중고 거래 피해가 주로 개인 간의 ‘직거래 사기’에 국한됐다면, 최근에는 이용자와 플랫폼 간의 서비스 책임 공방으로 양상이 변하고 있다.

실제 사례를 보면 A씨는 플랫폼을 통해 180만 원 상당의 노트북을 구입한 뒤 판매자와 합의해 거래를 취소했다. 이후 플랫폼에 수차례 카드 결제 취소를 요청했으나 아무런 답변을 받지 못했다.

안전 결제 시스템의 허점을 노린 사례도 있다. B씨는 120만 원 상당의 피규어 세트를 안심 결제로 구매했으나, 판매자로부터 “정산이 보류됐으니 상품을 반품해달라”는 요청을 받고 물건을 돌려보냈다. 하지만 정작 자신이 지불한 대금은 환급받지 못하는 황당한 일을 겪었다.

◆ 사기 피해액 8741억 원… “실효성 있는 안전망 마련 시급”

경찰청 자료에 따르면 직거래 사기 규모는 갈수록 대형화되고 있다. 2021년 8만여 건이었던 사기 건수는 지난해 12만 건으로 증가했다. 같은 기간 피해 액수는 2574억 원 수준에서 8741억 원으로 3배 이상 폭증하며 1조 원 시대를 눈앞에 뒀다.

시장 규모는 눈덩이처럼 불어나고 있지만 플랫폼의 대응은 여전히 미흡하다는 지적이 나온다.

이 의원은 “중고 거래 시장이 급성장하고 있음에도 소비자를 보호할 안전망은 사실상 방치된 상태”라며 “플랫폼이 책임을 회피하지 못하도록 안전 결제 시스템 강화 등 실질적인 대책을 마련해야 한다”고 강조했다.

전문가들은 중고 거래 플랫폼이 단순 중개자를 넘어 결제 대금을 보관하는 ‘에스크로’ 역할을 수행하는 만큼, 분쟁 발생 시 능동적으로 개입할 법적 의무를 강화해야 한다고 입을 모은다. 특히 플랫폼 내 가짜 안전 결제 페이지로 유도하는 외부 링크 차단 기술을 고도화하고, 피해 발생 시 플랫폼의 보상 책임을 명확히 규정하는 제도 정비가 시급할 것으로 전망된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지