백악관 “45일 휴전안, 트럼프 미승인…아이디어 중 하나”

백악관은 6일(현지시간) 이란과 45일간 휴전을 하는 중재안과 관련해 “여러 아이디어 중 하나이고, 도널드 트럼프 미 대통령이 승인한 것은 아니다”라고 밝혔다.

백악관 당국자는 이날 AFP통신의 질의에 “‘장대한 분노(Epic Fury)’ 작전은 계속되고 있다”며 이같이 말했다. 장대한 분노는 지난 2월28일 시작된 미국의 대이란 군사작전 명칭이다.

美백악관. 연합뉴스

AP통신은 45일간의 휴전과 호르무즈 해협 재개방을 골자로 하는 중재안이 미국과 이란에 전달됐다고 보도했다. 1단계는 45일간 휴전하고, 그 기간에 종전 논의를 진전시켜 영구적인 종전안을 최종 합의하자는 2단계 중재안인 것으로 알려졌다.

트럼프 대통령은 미 동부시간 기준으로 7일 오후 8시를 시한으로 정하고 이란에 합의를 촉구하고 있다. 발전소와 교량을 비롯한 핵심 인프라 시설 연쇄 타격은 물론 지상군 투입도 배제하지 않겠다는 발언으로 압박 강도를 최고조로 끌어올리고 있다.

트럼프 대통령은 이날 오후 1시(한국시간 7일 오전 2시) 기자회견을 연다. 이 자리에서 이란 방공망에 격추된 F-15 탑승 장교 구출 작전을 설명할 예정인데 45일 휴전안에 대한 언급도 밝힐 가능성이 있다는 관측이 나온다.

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