봄꽃이 깜짝… 7일 아침 최저 -1도

뒤늦은 꽃샘추위가 찾아온다. 북서쪽에서 찬 공기가 들어오면서 하루 새 아침 기온이 최대 10도까지 떨어지겠다.



6일 기상청에 따르면 화요일 아침에 내륙 중심으로 기온이 영하로 내려가는 곳이 있을 정도로 쌀쌀하겠다. 7일 아침 전국 최저기온은 -1∼7도로 전날 대비 5∼10도 낮겠다.

서울 성동구 왕십리광장 화단 너머로 겨울 외투를 챙겨입은 시민들이 오가고 있다. 뉴스1

기온 급하강이 예상되며 강원 태백시와 남부 산지에는 한파주의보도 내려졌다. 10월부터 4월까지 중 ‘아침 최저기온이 전날보다 10도 이상 하강해 3도 이하이고, 평년기온보다 3도 낮을 것으로 예상될 때’도 한파주의보가 발령된다.



7일 낮 최고기온도 12∼15도에 그치겠다. 주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울·대전 3도와 13도, 인천 4도와 12도, 광주 4도와 14도, 대구 3도와 14도, 울산 5도와 14도, 부산 7도와 15도다. 특히 강원 태백과 철원, 인제, 양구, 대관령 등의 아침 기온이 -1도까지 내려갈 것으로 예상된다. 전국에 바람까지 세게 불어 더 쌀쌀하게 느껴지겠다. 해안과 제주에 순간풍속 시속 55㎞ 안팎, 오전까지 강원산지와 경북북동산지에는 순간풍속 시속 70㎞ 안팎 강풍이 불겠다. 봄이 한창일 때 뒤늦게 찾아온 꽃샘추위는 8일 오전까지 이어질 것으로 예상된다. 기온은 8일 아침까지 평년기온을 밑돌다가 이후 평년 수준을 되찾겠다.

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