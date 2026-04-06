경찰 ‘원유 北 유입설’ 전한길뉴스 등 유튜브 계정 4개 수사

경찰이 ‘울산 석유 90만배럴 북한 유입설’을 배포한 한국사 강사 출신 전한길(본명 전유관)씨 등 유튜브 계정 4개를 수사 중이다. 경찰은 중동전쟁 관련 가짜뉴스(허위조작정보) 전담팀을 꾸리는 등 적극 대응하고 있다고 밝혔다.



박정보 서울경찰청장은 6일 정례 기자간담회에서 “사이버수사대에 중동전쟁 관련 전담팀을 2개 편성했다”며 “허위 정보가 올라오면 해당 사이트와 방송통신심의위원회에 삭제·차단 요청을 하는데 서울만 29건 정도”라고 밝혔다.

서울경찰청 전경. 연합뉴스

최근 유튜브를 통해 유통된 울산 석유 90만배럴 북한 유입설에 대한 수사도 진행 중이라고 했다. 산업통상부는 이 영상과 관련해 전씨를 정보통신망법상 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 고발했다. 박 청장은 “산업부와 한국석유공사 등으로부터 관련 유튜브 계정 총 4개에 대한 고발 3건이 접수됐고, 현재 수사 중”이라며 “가짜뉴스가 사회 혼란을 야기하기 때문에 그 부분에 대해 엄정하게 대응해 나갈 계획”이라고 했다.



정부는 중동전쟁 여파로 에너지 수급 불안이 확산하는 가운데 가짜뉴스에 대한 엄정 대응을 연일 강조해 오고 있다.



김민석 국무총리는 최근 국회 대정부질문에서 울산 석유 90만배럴 북한 유입설과 관련해 “말이 안 되는 얘기”라며 “사법 당국이 포착하는 대로 더 엄하게 수사하고 그렇게 (처벌)할 것으로 안다”고 했다. 김정관 산업통상부 장관도 최근 “국가적 위기를 개인의 이익이나 정치적 이익에 활용하는 행위에 대해 용납할 수 없다”며 “가짜뉴스는 사회질서를 어지럽히고 국가의 위기극복을 방해하는 중대한 범죄이니만큼 모든 조치를 활용하여 엄정하고 단호하게 대처하겠다”고 했다.

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