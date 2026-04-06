AI시대… 日 ‘블루칼라의 역습’

일본에서 최근 현장·기술직 노동자의 연수입이 사무직과 비교해 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다. 블루칼라 직종의 구인난이 심각해지면서 급여 격차가 점점 줄어들고 있다는 분석이다. 인공지능(AI)이 확산하면 이런 추세는 더 가팔라질 것으로 관측된다.

사진은 기사 내용과 직접적 관련 없음. 게티이미지뱅크

아사히신문은 6일 후생노동성 임금구조 통계를 토대로 145개 직종의 급여·상여·수당을 계산해 2020년과 2024년 연수입을 비교했더니, 치과의사가 44%로 가장 높은 상승률을 보였다고 보도했다. 다음은 수의사(40%), 택시운전사(38%), 전기·가스요금 징수원 및 계량기 검침원 등 외근 사무 종사자(34%), 건설 구조물 공사 종사자(23%), 전자·전기통신 기술자(22%) 등이었다. 이들 직종의 연수입 상승률은 전체 평균 8%를 웃돌았다.



반면 주로 사무실에서 일하는 직종에서는 회계사무 종사자(15%), 서무·인사 사무원(12%), 종합 사무원(7%) 등의 연수입이 늘었지만, 현장 업무에 비해 상승폭이 작았다. 공인회계사·세무사(-11%), 법무 종사자(-13%) 등 고소득 사무직 중에서는 수입이 오히려 줄어드는 현상도 포착됐다.



택시운전사의 2024년 평균 연수입은 414만엔(약 3900만원)으로 집계됐다. 아직 전체 평균 527만엔(약 4970만원)에 크게 못 미치지만, 인력을 구하기가 힘들어 급여 수준을 급격히 늘리고 있는 것으로 보인다. 2024년 유효 구인배율을 보면 택시운전사 등 자동차 운전 종사자는 2.74배였다. 구직자 1명당 일자리가 2.74개 있다는 뜻이다.



리쿠르트워크스연구소의 후루야 쇼토 주임연구원은 신문에 “블루칼라 직종에서 임금 상승의 양극화가 일어나면서 더 높은 임금을 주는 일자리로 옮기는 현상이 발생하고 있다”며 “AI 보급 등으로 사무직 수요가 감소하고 현장직과의 임금 격차도 줄어든다면 사무직에서 현장직으로 이동하는 현상이 나타날 수도 있다”고 말했다.

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