[경제 단신] KGM, 강남 전역 로보택시 서비스 확대 외

KGM, 강남 전역 로보택시 서비스 확대

KG모빌리티(KGM)가 서울 강남에서 운영 중인 로보택시(사진) 서비스 확대에 나선다. KGM은 자율주행 기술기업 에스더블유엠(SWM)과 함께 운영 중인 로보택시 운행 구간을 기존 강남구와 서초구 일부에서 강남 전역으로 확대한다고 6일 밝혔다. 기존 코란도 전기차(EV) 모델 외에 토레스 EVX를 추가 공급하고, 로보택시 생산을 올해 연말까지 20대 이상으로 늘릴 예정이다. 심야 시간대 이동 편의를 위해 운행 시간도 기존보다 1시간 앞당긴 오후 10시부터 다음 날 오전 5시로 늘린다.

제주항공 ‘4·3 할인’ 11만2500명 혜택

제주항공(사진)은 제주 4·3 생존 희생자와 유족에게 제공하는 항공권 할인 혜택 이용자가 지난 8년간 11만명을 넘었다고 6일 밝혔다. 이용객은 첫해 383명(생존 희생자 27명, 유족 356명)에서 급격히 증가해 지난해 2만9526명(생존 희생자 89명, 유족 2만9437명)까지 늘었다. 올해도 지난달까지 9974명이 이용해 총 11만2545명(생존 희생자 561명, 유족 11만1984명)이 할인 혜택을 받았다. 제주항공은 국내선의 경우 4·3 생존 희생자와 유족에게 정규운임을 각각 50%와 40% 할인해준다.

‘포스코사이언스펠로십’ 18기 모집

포스코청암재단이 신진 과학자 지원을 위해 ‘포스코사이언스펠로십’(사진) 18기를 모집한다. 포스코사이언스펠로십은 국내 대학과 연구소에서 기초과학과 응용과학을 연구하는 신진 교원을 선발해 안정적인 연구 환경을 제공하고 세계적인 과학자로 성장할 수 있도록 지원하는 프로그램이다. 18기는 수학, 물리학, 화학, 생명과학, 금속·신소재, 에너지소재, 환경 7개 분야에서 모집한다. 지원 대상은 임용 36개월 이내 전임 교원이며, 선발된 연구자에게는 2년간 총 1억원의 연구비를 지원한다. 다음 달 31일까지 지원서를 접수하고 9월에 최종 합격자를 발표한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지