삼성·LG, 사업장 ‘차량 5부제’ 시행

삼성과 LG 등 주요 그룹이 정부의 에너지 절감 기조에 따라 차량 5부제를 시행하고 에너지 효율화 조치를 확대한다.



삼성은 국내 사업장에서 차량 5부제를 자율 시행한다고 6일 밝혔다. 지난달 25일부터 차량 10부제를 시행했는데, 정부가 공공기관 차량 2부제와 공영주차장 5부제 도입을 발표한 데 따라 에너지 절감 조치를 강화했다.

LG트윈타워 주차장에서 차량 5부제를 시행 중인 모습. LG 제공

삼성전자 등 주요 계열사는 사내 공지로 관련 내용을 안내하고, 정부 정책시행 시점에 맞춰 8일부터 차량 5부제를 적용할 계획이다.



전기차와 수소차, 장애인 차량, 임신부, 유아 동승 차량 등은 기존과 동일하게 예외 적용된다. 삼성은 사업장 내 절전 활동도 병행해 에너지 절감 효과를 높일 방침이다. 비업무 공간 조명 소등과 휴일 주차장 폐쇄를 유지하고, 퇴근 시 PC와 모니터 전원 차단, 실험 장비 대기전력 최소화 등 임직원 참여형 캠페인도 계속한다.



지난달 27일 차량 10부제를 시행한 LG도 이날부터 국내 사업장에 차량 5부제를 도입했다.



주요 사업장에 자동 소등 시스템을 적용해 불필요한 전력 사용을 줄이고, 셔틀버스를 운영하는 등 사업장 내 에너지 절감 조치도 함께한다.



LG전자는 사업장 에너지 사용을 상시 모니터링하는 중이고, LG디스플레이는 에너지 절감 조직을 운영해 설비 효율 개선과 대기전력 최소화를 추진하고 있다. SK그룹과 현대차그룹은 지난달 말부터 전 사업장에서 차량 5부제를 시행하고 있다.

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