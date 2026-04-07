현대차, 자회사형 장애인 사업장 ‘현대무브’ 설립

현대자동차가 지분 100%를 출자한 자회사형 장애인 표준사업장 ‘현대무브’(Hyundai MOVE)를 설립했다고 6일 밝혔다.



현대무브는 장애인 근로자들의 자립과 성장을 지원하는 일터로, 올해 하반기부터 본격 운영한다. 사업장은 경기 의왕에 마련됐다. 현대무브 사명에는 장애인 근로자들이 만든 결과물이 고객의 마음을 움직인다는 의미가 담겼다.



현대무브의 첫 사업은 약과, 쌀 마들렌 등 전통 간식을 현대적인 감각으로 재해석한 ‘K디저트’ 제조다. 향후 종이 소재를 활용한 친환경 굿즈 제작과 카페 운영, 사내 공간관리, 업무용 차량 관리 등 사업 영역을 확장할 예정이다.



현대무브는 장애인 근로자들이 불편함 없이 근무할 수 있도록 사업장 전반을 장애인 친화적 환경으로 조성했다. 근무 시간 외에는 자기계발 교육과 다양한 문화 및 취미 프로그램을 운영하고, 직원들의 정서적 안정을 위해 정신건강 지원 프로그램을 지원한다.



이달부터 본격적으로 장애인 채용에 나서고 장애인을 꾸준히 채용할 계획이다.



현대차 관계자는 “현대무브는 기업이 사회적 약자와 어떻게 공존하고 함께 성장해야 하는지에 대한 고민의 결과”라며 “장애인 직원들이 성취감을 느끼고 온전한 자립을 이룰 수 있도록 성장 여정의 동반자가 되겠다”고 말했다. 또 “장애인 근로자가 직장에서 일하면 가족의 돌봄 부담이 줄어든다”며 “가족에게 시간적·경제적 여유를 제공하고 일상에 힘이 되는 버팀목이 되고자 한다”고 덧붙였다.

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