대형서점이 ‘번따’ 성지?…이용자들 불편 호소

최근 대형서점이 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 이른바 ‘번따(전화번호 따기)’ 장소로 주목받으면서 논란이 확산하고 있다.

지난달 SNS에는 “남친 사귀고 싶어서 번따 성지 교보문고 광화문점 다녀옴”이라는 제목의 영상이 공유됐다. 영상 속 여성은 주말 오후 서점을 찾아 “재테크 코너가 번따 성지라고 한다”며 자리를 잡았다. 화면에는 “번호 따일 때까지 기다린다”는 자막이 등장했고, 해당 영상은 조회수 200만회를 넘겼다.

이와 유사한 콘텐츠도 잇따르고 있다. 한 남성은 서점을 돌아다니며 여성들에게 “남자친구가 있냐”, “번호를 줄 수 있냐”고 묻는 모습을 공개했고, 여러 차례 거절 끝에 연락처를 받는 장면을 담았다. 또 다른 영상에서는 ‘장소를 바꿔가며 책을 읽기’, ‘핸드크림으로 향을 남기기’ 등 구체적인 접근 방법까지 공유됐다.

서울 종로구 교보문고 광화문점에서 한 시민이 노벨문학상을 수상한 소설가 한강의 책을 구매하고 있다. 연합뉴스

이같은 흐름은 ‘자만추’(자연스러운 만남 추구)와 최근 젊은 세대 사이에서 유행하는 ‘텍스트 힙’ 트렌드와 맞물린 결과라는 분석이다. 책을 읽는 모습 자체가 지적이고 성실한 이미지를 준다는 인식이 작용하면서 서점이 만남의 공간으로 소비되고 있다는 것이다.

그러나 서점 이용자들의 반응은 대체로 부정적이다. “조용히 책 읽으러 왔는데 시선이 부담스럽다”, “거절해도 계속 말을 걸어 불편하다”는 경험담이 이어지고 있다. 실제로 동일한 멘트를 반복하거나 주변을 맴도는 행동에 불쾌감을 느꼈다는 사례도 적지 않다. SNS에는 “영업방해 아니냐”, “차라리 헌팅포차를 가라”는 비판 댓글이 이어졌다.

서점 측도 상황을 인지하고 대응에 나섰다. 교보문고 광화문점은 매장 내 ‘독서 공간 에티켓’ 안내문을 비치해 “소중한 독서의 순간이 낯선 대화나 시선으로 방해받지 않도록 배려해달라”며 “불편을 느낄 경우 가까운 직원에게 문의해달라”고 공지했다.

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