'내가 바로 기술인 꿈나무'…서울시 기능경기대회 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

6일 서울 동작구 서울공업고등학교에서 2026년 서울특별시 기능경기대회가 열린 가운데 수험생들이 용접 시험을 치르고 있다.

6일 서울 동작구 서울공업고등학교에서 2026년 서울특별시 기능경기대회가 열린 가운데 수험생들이 용접 시험을 치르고 있다.

6일 서울 동작구 서울공업고등학교에서 2026년 서울특별시 기능경기대회가 열린 가운데 수험생들이 용접 시험을 치르고 있다.

6일 서울 동작구 서울공업고등학교에서 2026년 서울특별시 기능경기대회가 열린 가운데 수험생들이 금형 시험을 치르고 있다.

6일 서울 동작구 서울공업고등학교에서 2026년 서울특별시 기능경기대회가 열린 가운데 수험생들이 배관 시험을 치르고 있다.

6일 서울 동작구 서울공업고등학교에서 2026년 서울특별시 기능경기대회가 열린 가운데 수험생들이 용접, 금형, 배관 시험을 치르고 있다.

이번 기능경기대회는 4월 6일부터 10일까지 5일간 치러지며 기계, 금속수송, 전기·전자, 건축·목재, IT·디자인, 공예·의류, 미예 등 7개 분과 51개 직종으로 뿌리기술부터 미래 첨단 산업까지 아우르는 폭넓은 직종으로 구성되었다.

입상자에게는 상장 및 상금이 수여되며 오는 8월 인천에서 열리는 '제61회 전국기능경기대회' 서울시 대표 참가 자격이 부여된다.

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