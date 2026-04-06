“한약 정보 QR로 확인”…한국한의약진흥원, 정보 공급기관 공모

한국한의약진흥원이 한약재 정보 데이터 구축을 위해 10일까지 ‘한약(재) 정보 공급기관’을 공모한다고 6일 밝혔다.

이 사업은 한의 의료기관에서 처방한 한약의 원재료와 조제 내역 등을 정보무늬(QR)코드 형태로 제공해 소비자가 직접 확인할 수 있도록 제공한다. 한약의 생산과 소비, 안전 정보를 통합적으로 제공하는 체계를 구축해 한약에 대한 신뢰도를 높이고 이용 활성화를 도모하는 게 목적이다.

한국한의약진흥원 전경.

한약(재) 정보 공급기관 공모는 원외탕전실을 중심으로 한의의료기관과 컨소시엄 형태로, 한약 처방 전산 시스템을 보유한 기관이면 신청할 수 있다. 선정된 기관은 첩약 처방과 조제 정보를 축적∙관리하는 시스템을 구축하고 개별 조제 건마다 QR코드 또는 바코드를 생성해 한약 포장에 부착하는 방식으로 정보를 제공하게 된다.

올해 사업에는 총 1억9000만원을 투입하며, 협약일로부터 11월 말까지 진행된다. 수행기관은 최소 100건 이상의 처방 정보를 제공해야 한다. 사업 참여 기관에는 시스템 구축과 운영에 필요한 사업비를 지원한다. 한약 정보 기반 서비스 운영 경험을 확보할 수 있는 기회도 제공된다. 이를 통해 의료기관과 원외탕전실의 품질관리 수준을 높이고, 정보 기반 서비스 역량도 강화될 것으로 진흥원은 기대한다.

강윤환 한약자원관리센터장은 “이번 사업을 통해 한약 정보의 투명성을 높이고 국민이 안심하고 한약을 이용할 수 있는 환경을 조성하겠다”며 “관련 기관의 적극적인 참여를 기대한다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지