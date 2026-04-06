[속보] 국정원 “이란전쟁, 이달 말 소강 국면 진입 판단”

국가정보원이 6일 미국과 이란 간 전쟁이 이달 말을 기점으로 소강 국면으로 넘어갈 것이라고 판단했다.

6일 이종석 국가정보원장이 서울 여의도 국회에서 열린 정보위원회 전체회의에 출석해 있다. 뉴시스

국정원은 이날 국회 정보위원회가 비공개로 연 전체회의에서 이 같은 내용을 보고했다고 정보위 여야 간사인 더불어민주당 박선원, 국민의힘 이성권 의원이 브리핑에서 밝혔다.

국정원은 “현재 미국은 군사 전술적 승리를 항복이라는 정치적 승리로 전환하는 데 어려움을 겪고 있다. 이란은 에너지 공급망을 인질로 버티고는 있으나 파키스탄을 통한 협상에 성과가 없고 핵무기, 핵 프로그램을 포기하란 미국 요구에 어떻게 대응해야 할지 전략적 고민에 빠져 있다”고 설명했다.

그러면서 국정원은 “그런 점에서 세 가지 가능성이 있다. 미국과 이란이 작은 협상, 즉 호르무즈 해협을 개방하고 미국은 동결 자금을 해지하는 스몰딜 이후 교전이 중단되고 협상이 있을 것이라는 점”이라고 보고했다.

또 “미국이 이란 핵심인프라를 더 고강도로 공격하고 지상군을 투입해 이란 정권교체를 현실화하고 이란은 이에 총돌격 태세로 맞서며 고강도 충돌 격화 가능서이 있다”면서도 “현재의 소모전 상태로 봐 이 가능성은 작다”고 했다.

국정원은 이와 함께 불확실성 기조도 계속 유지될 것이라고 내다 봤다.

국정원은 “앞으로 3∼4일간 미국의 집중적인 공습 결과를 보면서 미국이 더 많은 공습을 취할 거냐, 아니냐에 따라 4월 말을 기점으로 소강 국면으로 넘어갈 것으로 판단한다”고 보고했다.

국정원은 “미국-이란 전쟁 양상보다 중요한 건 호르무즈 해협을 자유로이 우리나라 상선과 유조선이 통행해 국익을 확보하고 에너지와 자원을 문제없이 우리 경제에 보급할 수 있느냐라서 이에 집중하고 있다“고 보고했다.

아울러 “유관 부처와 협력해 호르무즈 해협의 안전 노력과 기름 확보에 관련국 정보기관과 협력하고 있다”라고도 밝혔다.

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