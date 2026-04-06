검색

[속보] 국정원 “이란전쟁, 이달 말 소강 국면 진입 판단”

입력 : 수정 :
윤성연 기자 ysy@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

국가정보원이 6일 미국과 이란 간 전쟁이 이달 말을 기점으로 소강 국면으로 넘어갈 것이라고 판단했다.

6일 이종석 국가정보원장이 서울 여의도 국회에서 열린 정보위원회 전체회의에 출석해 있다. 뉴시스
6일 이종석 국가정보원장이 서울 여의도 국회에서 열린 정보위원회 전체회의에 출석해 있다. 뉴시스

 

국정원은 이날 국회 정보위원회가 비공개로 연 전체회의에서 이 같은 내용을 보고했다고 정보위 여야 간사인 더불어민주당 박선원, 국민의힘 이성권 의원이 브리핑에서 밝혔다.

 

국정원은 “현재 미국은 군사 전술적 승리를 항복이라는 정치적 승리로 전환하는 데 어려움을 겪고 있다. 이란은 에너지 공급망을 인질로 버티고는 있으나 파키스탄을 통한 협상에 성과가 없고 핵무기, 핵 프로그램을 포기하란 미국 요구에 어떻게 대응해야 할지 전략적 고민에 빠져 있다”고 설명했다. 

 

그러면서 국정원은 “그런 점에서 세 가지 가능성이 있다. 미국과 이란이 작은 협상, 즉 호르무즈 해협을 개방하고 미국은 동결 자금을 해지하는 스몰딜 이후 교전이 중단되고 협상이 있을 것이라는 점”이라고 보고했다.

 

또 “미국이 이란 핵심인프라를 더 고강도로 공격하고 지상군을 투입해 이란 정권교체를 현실화하고 이란은 이에 총돌격 태세로 맞서며 고강도 충돌 격화 가능서이 있다”면서도 “현재의 소모전 상태로 봐 이 가능성은 작다”고 했다.

 

국정원은 이와 함께 불확실성 기조도 계속 유지될 것이라고 내다 봤다.

 

국정원은 “앞으로 3∼4일간 미국의 집중적인 공습 결과를 보면서 미국이 더 많은 공습을 취할 거냐, 아니냐에 따라 4월 말을 기점으로 소강 국면으로 넘어갈 것으로 판단한다”고 보고했다.

 

국정원은 “미국-이란 전쟁 양상보다 중요한 건 호르무즈 해협을 자유로이 우리나라 상선과 유조선이 통행해 국익을 확보하고 에너지와 자원을 문제없이 우리 경제에 보급할 수 있느냐라서 이에 집중하고 있다“고 보고했다.

 

아울러 “유관 부처와 협력해 호르무즈 해협의 안전 노력과 기름 확보에 관련국 정보기관과 협력하고 있다”라고도 밝혔다.


윤성연 기자 ysy@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

아이유 '상큼 발랄'
  • 아이유 '상큼 발랄'
  • 공승연 '완벽한 미모'
  • [포토] 전지현 '반가운 미소'
  • [포토] 신현빈 '아름다운 미소'