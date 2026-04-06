'피겨 여왕' 김연아, 발레리나 변신…강수진·신우석·구글과 협업

'피겨 여왕' 김연아가 그룹 '뉴진스' 뮤직비디오 작업으로 유명한 돌고래유괴단 신우석 감독과 손잡고 발레리나에 도전, 스페셜 퍼포먼스를 예고했다.

카카오엔터테인먼트(공동대표 고정희 장윤중, 이하 카카오엔터)는 신우석 감독이 연출한 구글 캠페인 '아워 퀸 이스 백(Our Queen is back)'을 공개한다고 6일 밝혔다.

김연아와 발레의 전설인 강수진 전 국립발레단 단장이 함께한 프로젝트로, 이날 구글 코리아 유튜브 채널에 올라온다. 7일에는 돌고래유괴단 공식 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.

'아워 퀸 이스 백'은 김연아가 자신의 레전드 쇼트 프로그램인 생상스 '죽음의 무도'를 발레 안무로 재해석해 선보이는 퍼포먼스를 담는다.

카카오엔터는 "은반 위의 모습이 친숙했던 김연아가 발레리나로 변신한 모습은 어떨지, 대한민국을 대표하는 발레리나 강수진이 함께해 어떤 환상적인 퍼포먼스를 만들어냈을지 기대해달라"고 청했다.

김연아의 발레 공연을 담은 메인 필름 뿐 아니라, 프로젝트 제작기와 촬영 비하인드가 담긴 BTS(Behind The Scenes), 김연아의 발레 퍼포먼스 전후의 에피소드들을 담은 5편의 숏폼 영상까지 공개할 예정이다.

앞서 신 감독은 지난해 연말 직접 기획·제작한 오리지널 콘텐츠 '신우석의 도시동화'의 '더 크리스마스 송'으로도 구글과 협업했다. 뮤직비디오의 형태로 변우석, 카리나, 장원영 등 스타들의 색다른 매력을 담아낸 '더 크리스마스 송'은 호평을 들었다.

이번 프로젝트는 구글과의 전략적 협업을 통해 탄생했다. '죽음의 무도'를 발레로 재해석하는 과정에 구글 제미나이(Gemini)를 활용하고 이를 발레리나 강수진이 검수하며 프로젝트 전반에 참여했다. 안무, 무대, 의상 등 각 분야 전문가들도 안무 구성과 동선, 무대와 발레 의상 디자인에 제미나이를 활용했다.

김연아 역시 안무를 연습하는 과정에서 제미나이를 통해 발레 동작을 디테일하게 분석하고 보완하는 등, 단순히 AI로 영상을 제작하는 것이 아니라 각 분야 전문가들이 AI 기술을 활용해 저마다의 창의성을 펼쳤다.

신 감독은 "어느 누구나 돈, 시간, 경쟁 때문에 삶의 목표를 포기하지 않고 잠재력을 마음껏 펼칠 수 있기를 바라며 이번 영상을 제작했다. 김연아가 발레리나라는 새로운 모습으로 변신하기 위해 열정적으로 연습하며 무대를 완성한 만큼, 많은 팬들에게도 특별한 선물이 됐으면 한다"고 바랐다.

<뉴시스>

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