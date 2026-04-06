전인석 삼천당제약 대표, 2500억 규모 지분매각 철회…주가 상승세

삼천당제약은 전인석 대표가 2500억원 규모의 지분 매각(블록딜) 계획을 철회했다고 6일 밝혔다.

전 대표는 블록딜 취소 배경으로 시장의 불신 확산과 주주 가치 훼손을 꼽았다.

삼천당제약 본사

앞서 삼천당제약은 전 대표가 보통주 26만5700주를 이달 23일부터 다음 달 22일까지 시간외매매 방식으로 처분할 계획이라고 지난달 24일 공시했다. 예상 처분 단가(94만1000원)를 고려하면 총 거래금액은 약 2500억원 수준이다.

지분 매각이 증여세 등 관련 세금 납부를 위한 절차였으나, 시장에서는 블록딜을 위해 미국 공급 계약 규모를 과대 포장했다는 의혹이 제기됐다.

전 대표는 “계약 내용에 대한 허위 사실이나 부풀리기는 전혀 없었는데도 부정적인 의혹 제기가 지속되며 주주들이 피해를 보고 있는 상황을 대표이사로서 방치할 수 없었다”며 “개인적인 재무 이행보다 회사의 본질적 가치를 지키는 것이 우선이라고 판단해 블록딜 철회라는 결단을 내렸다”고 말했다.

그는 “사업 성과로 시장 신뢰를 회복하는 것이 가장 시급한 과제”라며 “하반기 예정된 마일스톤을 구체적인 수치와 결과로 증명해 기업 가치를 재평가받겠다”고 강조했다.

전 대표의 지분 매각 철회 발표에 이날 삼천당제약 주가는 상승세를 보이고 있다. 한국거래소에 따르면 오전 11시 기준 전 거래일 대비 4% 이상 올라 등락 중이다.

전 대표는 이날 오후 기자 간담회를 열고 지분 매각 계획 취소의 구체적인 경위를 밝힐 예정이다. 또 그동안 시장에서 제기된 독자 플랫폼 ‘S-PASS’ 관련된 의혹과 미국 계약의 실체 등 주요 현안에 대해 설명한다.

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