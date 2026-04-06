정청래 "천인공노 대북송금사건 실체 드러나…檢 새빨간 거짓말"

더불어민주당 정청래 대표는 6일 '쌍방울 대북 송금 사건'과 관련해 "검찰의 새빨간 거짓말이 지금 다 드러나고 있다"고 밝혔다.



정 대표는 이날 수원 경기아트센터 소극장에서 열린 현장 최고위원회의에서 "천인공노할 쌍방울 대북 송금 사건의 실체가 드러나고 있다"며 이같이 강조했다.

더불어민주당 정청래 대표가 지난 1일 국회에서 열린 비공개 최고위원회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

그는 대북 송금 사건 등을 다루는 '윤석열 정권 정치검찰 조작 기소 의혹 사건 진상규명 국정조사'가 진행 중이라며 "북한의 리호남은 필리핀에 오지 않았다는 사실은 결정적 증거"라고 주장했다.



이어 "돈을 줬다는데 돈을 받은 사람이 필리핀에 안 간 것"이라며 "조작이라고 말할 수밖에 없다"고 덧붙였다.



민주당 이건태 의원은 지난 3일 국회에서 열린 국조에서 "김성태(쌍방울 전 회장)가 2019년 7월 필리핀에서 리호남에게 이재명(당시 경기도지사) 방북 비용을 줬다고 하는데, 국가정보원과 통일부 보고서에 따르면 리호남은 그때 (필리핀에) 오지 않았다"고 말한 바 있다.



아울러 정 대표는 검찰이 이화영 전 경기도 평화부지사 조사 중 회유를 위해 '연어 술파티'를 벌였다는 의혹과 관련한 교도관들의 증언 음성을 틀면서 "이 내용을 듣는 순간 진짜로 피가 거꾸로 솟았다"고 말했다.



그러면서 "이 부지사의 개인 인생을 망친 것뿐 아니라 대한민국 사법 정의를 말살한 국가폭력"이라며 "(종합)특검을 통해서 확실하게 법적인 책임을 묻도록 하겠다"고 했다.

<연합>

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