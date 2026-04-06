영주시, 빈집 1000호 실태 조사…‘빈집 쇼크’ 선제 대응

경북 영주시는 빈집 실태조사에 나선다고 6일 밝혔다. 장기간 방치된 빈집으로 인한 안전사고와 범죄 발생 우려 등 사회적 문제를 예방하고 체계적인 관리 기반을 마련하기 위해서다.

조사는 9개월간 영주시 전역을 대상으로 추진한다. 관내 추정 빈집 1000호가 대상이다. 시는 이번 조사를 통해 빈집 현황을 정확히 파악하고 향후 정비 및 활용 정책 수립을 위한 기초자료로 활용한다.

영주의 도심에 남아 흉물처럼 방치된 빈집. 영주시 제공

조사는 사전조사와 현장조사, 등급산정조사 등의 순으로 진행한다. 전기·수도 사용량 분석과 현장 확인을 통해 빈집 여부를 판단한다. 구조 상태와 위해성 등을 종합적으로 평가해 활용·관리·정비 대상으로 구분한다.

여기에 빈집 소유자 의견조사를 병행해 방치 사유와 향후 활용 의향 등을 파악하고 실효성 있는 정책 수립에 반영한다.

시는 ‘빈집 및 소규모주택정비에 관한 특례법’에 따라 정기적인 실태 조사를 추진한다. 조사를 통해 지역 여건에 맞는 맞춤형 빈집 정비와 활용 정책을 단계적으로 확대해 나간다는 계획이다.

시 관계자는 “빈집 실태조사를 통해 정확한 현황을 파악하고 지역 실정에 맞는 정비와 활용 방안을 마련하겠다”고 말했다.

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